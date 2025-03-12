Мінімальний оклад поліцейських можуть змінити — яку суму пропонують

Співробітники поліції. Фото: УНІАН

Верховна Рада 12 березня розглянула в першому читанні законопроєкт, який вносить зміни до статті 94 Закону "Про Національну поліцію", метою яких є осучаснення грошового забезпечення поліцейських. Документ був зареєстрований ще у січні 2022 року, але отримав розгляд лише зараз.

Про те, які зміни у виплатах правоохоронцям пропонують запровадити, зазначається в законопроєкті №6506-1.

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Що пропонують змінити

Законопроєкт 6506-1 був зареєстрований ще у січні 2022 року, але до цього моменту залишався на паузі. Пізніше до парламенту подали альтернативні проєкти, спрямовані на збільшення зарплат поліцейських, але жоден з них не був ухвалений. Нова ініціатива передбачає, що розмір грошового забезпечення залежатиме від:

звання;

посади;

кваліфікації;

досвіду роботи;

умов та інтенсивності служби.

Крім того, проєкт включає доплати за спеціальні звання, надбавки за вислугу років, за доступ до державної таємниці та наукові досягнення. Зміни до умов грошового забезпечення поліцейських встановлюватиме Кабмін.

Яким буде оклад поліцейського, якщо закон ухвалять

В документі пропонується змінити розмір посадового окладу правоохоронців, який не зможе бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року, за винятком курсантів вищих навчальних закладів для підготовки поліцейських.

Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум становить 3 028 грн, це означає, якщо документ буде ухвалено, мінімальний посадовий оклад не зможе бути меншим за 30 280 грн. Однак для деяких органів, зокрема для суддів, можуть встановлюватися інші обмеження, наприклад, для розрахунку окладів суддів використовують мінімум у 2 102 грн.

Законопроєкт також передбачає надбавки за вислугу років у поліції:

від 5% для стажу 1-2 роки;

до 50% для тих, хто працює понад 25 років.

Порядок виплати таких надбавок затверджуватиме Кабмін. Також для поліцейських, які служать за кордоном, передбачено виплати в національній валюті, а також можливість отримувати винагороду в іноземній валюті згідно з урядовими нормами.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата — це гарантована сума, яку роботодавець повинен виплачувати працівнику за місяць або годину роботи. Вона є обов’язковою на всій території України для всіх компаній і підприємств, а також для фізичних осіб, що наймають працівників.

Також ми розповідали, що після пандемії та повномасштабного вторгнення багато українців почали працювати дистанційно. Цей формат зручний для обох сторін, але створює певні труднощі. Наприклад, якщо працівник вирішить звільнитись за згодою сторін та надішле заяву поштою, звільнити його заднім числом буде неможливо.