Маніпуляції з датами — чи може роботодавець звільнити заднім числом у 2025

Чоловік вказує на документ. Фото: Freepik

Після пандемії, а потім ще й повномасштабного вторгнення, багато громадян України почали працювати віддалено. Зазвичай такий формат відносин влаштовує як працівників, так і роботодавців, але водночас ускладнює певні процеси. Наприклад, якщо людина вирішить звільнитись за згодою сторін та надішле заяву поштою, заднім числом з нею "попрощатися" не зможуть.

Про те, чи можуть звільнити українців заднім числом у 2025 році, зазначається в Кодексі законів про працю (КЗпП).

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Чому звільнення заднім числом неможливе

Уявімо, що 11 березня 2025 року роботодавець отримав поштою заяву від працівника про звільнення за угодою сторін із 8 березня 2025 року. В такій ситуації перед недосвідченим роботодавцем може постати дилема, чи може він задовольнити таке прохання та провести розрахунок 12 березня. Щоб розібратись з цим, варто звернутись до законодавства України.

Кодекс законів про працю (КЗпП), не передбачає можливості звільнення за угодою сторін із попередньою датою. Відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП, припинення трудових відносин має бути результатом взаємної домовленості між роботодавцем і працівником, із чітко узгодженою датою розірвання трудового договору.

Якщо заява від працівника надійшла пізніше бажаної дати звільнення, роботодавець не може оформити звільнення заднім числом — це суперечить чинним нормам законодавства. У день припинення трудових відносин, роботодавець має:

видати наказ про звільнення та повідомити працівника про розрахунок;

здійснити остаточний розрахунок;

на вимогу працівника внести запис у трудову книжку.

Якщо виплату належних сум затримано з вини роботодавця, підприємство зобов’язане компенсувати середній заробіток за весь період затримки, але не більше ніж за шість місяців (ст. 117 КЗпП).

Що робити, якщо заява на звільнення отримана із запізненням

Якщо роботодавець отримав заяву із запізненням, слід:

Зареєструвати її в журналі вхідної документації датою фактичного отримання. Надіслати працівнику письмову відповідь із поясненням неможливості звільнення заднім числом. Запропонувати працівнику подати нову заяву з актуальною датою, враховуючи терміни її доставки.

Звільнення заднім числом суперечить трудовому законодавству України та може призвести до фінансових санкцій для роботодавця. Тому, якщо є можливість зв’язатися з працівником, краще пояснити ситуацію телефоном або електронною поштою та рекомендувати якомога швидше надіслати оновлену заяву з коректною датою.

Раніше ми писали, що рівень оплати праці є важливим чинником, який мотивує співробітників сумлінно виконувати свої завдання, і нерідко саме він відіграє вирішальну роль під час вибору місця роботи. Крім того, мінімальна зарплата впливає на розрахунок різних виплат, штрафів і соціальних гарантій.

Також ми розповідали, що ніхто не застрахований від тимчасової втрати працездатності. Проте навіть у такій ситуації працівник не залишиться без фінансової підтримки. Якщо хвороба заважає виконувати робочі обов’язки, можна оформити лікарняний і отримати компенсацію частини заробітку.