Манипуляции с датами — может ли работодатель уволить задним числом в 2025

Мужчина указывает на документ. Фото: Freepik

После пандемии, а затем еще и полномасштабного вторжения, многие граждане Украины начали работать удаленно. Обычно такой формат отношений устраивает как работников, так и работодателей, но в то же время усложняет определенные процессы. Например, если человек решит уволиться по соглашению сторон и отправит заявление по почте, задним числом с ним "попрощаться" не смогут.

О том, могут ли уволить украинцев задним числом в 2025 году, отмечается в Кодексе законов о труде (КЗоТ).

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Почему увольнение задним числом невозможно

Представим, что 11 марта 2025 года работодатель получил по почте заявление от работника об увольнении по соглашению сторон с 8 марта 2025 года. В такой ситуации перед неопытным работодателем может возникнуть дилемма, может ли он удовлетворить такую просьбу и провести расчет 12 марта. Чтобы разобраться с этим, стоит обратиться к законодательству Украины.

Кодекс законов о труде (КЗоТ), не предусматривает возможности увольнения по соглашению сторон с предыдущей датой. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 КЗоТ, прекращение трудовых отношений должно быть результатом взаимной договоренности между работодателем и работником, с четко согласованной датой расторжения трудового договора.

Если заявление от работника поступило позже желаемой даты увольнения, работодатель не может оформить увольнение задним числом — это противоречит действующим нормам законодательства. В день прекращения трудовых отношений, работодатель должен:

издать приказ об увольнении и уведомить работника о расчете;

осуществить окончательный расчет;

по требованию работника внести запись в трудовую книжку.

Если выплата причитающихся сумм задержана по вине работодателя, предприятие обязано компенсировать средний заработок за весь период задержки, но не более чем за шесть месяцев (ст. 117 КЗоТ).

Что делать, если заявление на увольнение получено с опозданием

Если работодатель получил заявление с опозданием, следует:

Зарегистрировать его в журнале входящей документации датой фактического получения. Направить работнику письменный ответ с объяснением невозможности увольнения задним числом. Предложить работнику подать новое заявление с актуальной датой, учитывая сроки его доставки.

Увольнение задним числом противоречит трудовому законодательству Украины и может привести к финансовым санкциям для работодателя. Поэтому, если есть возможность связаться с работником, лучше объяснить ситуацию по телефону или электронной почте и рекомендовать как можно скорее прислать обновленное заявление с корректной датой.

Ранее мы писали, что уровень оплаты труда является важным фактором, который мотивирует сотрудников добросовестно выполнять свои задачи, и нередко именно он играет решающую роль при выборе места работы. Кроме того, минимальная зарплата влияет на расчет различных выплат, штрафов и социальных гарантий.

Также мы рассказывали, что никто не застрахован от временной потери трудоспособности. Однако даже в такой ситуации работник не останется без финансовой поддержки. Если болезнь мешает выполнять рабочие обязанности, можно оформить больничный и получить компенсацию части заработка.