Мінімалка з 1 березня — якою буде сума та що від неї залежить

Гроші біля гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заробітна плата є основним стимулом для працівників виконувати свої обов’язки, а її рівень часто стає ключовим фактором при виборі місця роботи. Важливо також розуміти, що на основі мінімальної зарплати розраховуються інші виплати, штрафи та соціальні гарантії.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в березні 2025 року та що залежить від її розміру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який розмір мінімалки у 2025 році

Мінімальна заробітна плата — це державна гарантія мінімального рівня оплати за виконану роботу протягом місяця або години. Вона є обов’язковою для всіх працівників, незалежно від форми власності підприємства.

Згідно з трудовим законодавством, для отримання мінімальної зарплати необхідно працювати 40 годин на тиждень, що відповідає стандартному п’ятиденному робочому тижню з 8-годинним робочим днем і двома вихідними.

В бюджеті на 2025 рік зазначається, що мінімальна заробітна плата з 1 січня залишатиметься на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону, що передбачає можливе підвищення мінімальної зарплати, пенсій та прожиткового мінімуму.

На скільки пропонують підвищити мінімальну зарплату у 2025 році

Якщо запропонований законопроєкт буде прийнято, українці можуть очікувати поступове підвищення мінімальної зарплати у 2025 році. Збільшення пропонують реалізувати в три етапи:

з 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн за годину);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн за годину);

з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн за годину).

Як це вплине на інші виплати

Наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн при повному виконанні норми праці. Якщо зарплата менша за цей рівень, має бути доплата. При неповному виконанні норми — пропорційна виплата. Для погодинної оплати мінімум становить 48 грн за годину. Від розміру мінімалки також залежать:

Штрафи для роботодавців: за неоформлених працівників штраф — 80 000 грн. За порушення мінімальних гарантій — 16 000 грн, за інші порушення — 8 000 грн. Лікарняні та декретні: відрахування не можуть перевищувати максимальну базу ЄСВ (160 000 грн з січня 2025 року). Мінімальна сума декретних на день — 262,81 грн. Для працівників без 6 місяців стажу лікарняні та декретні нараховуються за мінімальною зарплатою. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): максимальна база нарахування ЄСВ — 160 000 грн, що дорівнює 20 мінімальним зарплатам. Максимальний внесок для ставки 22% — 35 200 грн, для ставки 8,41% — 13 456 грн. Мінімальний внесок — 1 760 грн.

Граничний розмір добових у відрядженні по Україні — 800 грн, неоподатковуваний дохід у вигляді подарунків — 2 000 грн. Ці значення не змінюватимуться протягом року, оскільки вони визначаються мінімальною зарплатою на початок 2025 року.

Раніше ми писали, що багато українських пенсіонерів помилково вважають, що після виходу на пенсію вони повністю звільнені від податкових зобов’язань. Однак це не зовсім так. Хоча пенсії не підлягають оподаткуванню, в окремих випадках літні люди все ж зобов'язані сплачувати податки.

Також ми розповідали, що прожитковий мінімум є важливим економічним показником, який визначає розмір різноманітних соціальних виплат. Він впливає на розмір пенсій, аліментів, допомоги по безробіттю та використовується в податковій системі.