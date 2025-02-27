Минималка с 1 марта — какой будет сумма и что от нее зависит

Деньги возле кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заработная плата является основным стимулом для работников выполнять свои обязанности, а ее уровень часто становится ключевым фактором при выборе места работы. Важно также понимать, что на основе минимальной зарплаты рассчитываются другие выплаты, штрафы и социальные гарантии.

О том, какой будет минимальная зарплата в марте 2025 года и что зависит от ее размера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой размер минималки в 2025 году

Минимальная заработная плата — это государственная гарантия минимального уровня оплаты за выполненную работу в течение месяца или часа. Она является обязательной для всех работников, независимо от формы собственности предприятия.

Согласно трудовому законодательству, для получения минимальной зарплаты необходимо работать 40 часов в неделю, что соответствует стандартной пятидневной рабочей неделе с 8-часовым рабочим днем и двумя выходными.

В бюджете на 2025 год отмечается, что минимальная заработная плата с 1 января будет оставаться на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, предусматривающий возможное повышение минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.

На сколько предлагают повысить минимальную зарплату в 2025 году

Если предложенный законопроект будет принят, украинцы могут ожидать постепенное повышение минимальной зарплаты в 2025 году. Увеличение предлагают реализовать в три этапа:

с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн в час);

с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн в час).

Как это повлияет на другие выплаты

Сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн при полном выполнении нормы труда. Если зарплата меньше этого уровня, должна быть доплата. При неполном выполнении нормы — пропорциональная выплата. Для почасовой оплаты минимум составляет — 48 грн в час. От размера минималки также зависят:

Штрафы для работодателей: за неоформленных работников штраф — 80 000 грн. За нарушение минимальных гарантий — 16 000 грн, за другие нарушения — 8 000 грн. Больничные и декретные: отчисления не могут превышать максимальную базу ЕСВ (160 000 грн с января 2025 года). Минимальная сумма декретных в день — 262,81 грн. Для работников без 6 месяцев стажа больничные и декретные начисляются по минимальной зарплате. Единый социальный взнос (ЕСВ): максимальная база начисления ЕСВ — 160 000 грн, что равно 20 минимальным зарплатам. Максимальный взнос для ставки 22% — 35 200 грн, для ставки 8,41% — 13 456 грн. Минимальный взнос — 1 760 грн.

Предельный размер суточных в командировке по Украине — 800 грн, необлагаемый доход в виде подарков — 2 000 грн. Эти значения не будут меняться в течение года, поскольку они определяются минимальной зарплатой на начало 2025 года.

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры ошибочно считают, что после выхода на пенсию они полностью освобождены от налоговых обязательств. Однако это не совсем так. Хотя пенсии не подлежат налогообложению, в отдельных случаях пожилые люди все же обязаны платить налоги.

Также мы рассказывали, что прожиточный минимум является важным экономическим показателем, который определяет размер различных социальных выплат. Он влияет на размер пенсий, алиментов, пособий по безработице и используется в налоговой системе.