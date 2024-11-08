Скільки заробляють поліцейські в Україні – суми у 2024 році

Співробітники Національної поліції України. Фото: Facebook

Робота в Національній поліції небезпечна, але престижна. Щоб мотивувати українців поповнювати ряди правоохоронних органів, для працівників встановили непогані середні зарплати і забезпечили додатковими грошовими заохоченнями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платять поліцейським в Україні, посилаючись на дані кадрового порталу Work.ua та офіційні документи.

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Закон "Про Національну поліцію" (стаття 94) говорить, що на розмір фінансового забезпечення правоохоронців впливають різні фактори, зокрема:

посада;

спеціальне звання;

термін служби;

інтенсивність та умови роботи;

кваліфікація;

наявність наукового ступеня або вченого звання.

Плюс у постанові Кабінету Міністрів №168 сказано, що співробітники Національної поліції мають право на додаткові фінансові винагороди. Наприклад, до 70 000 грн виплачують службовцям, які виконують завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони чи наступу до ротного опорного пункту включно. Щоправда, суму розраховують за кожні 30 днів виконання таких обов’язків.

Поліцейські мають право на виплату до 100 000 грн — пропорційно часу безпосередньої участі в бойових діях, і до 50 000 грн — за виконання завдань у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи.

Скільки платять поліцейським у 2024 році

Згідно з даними порталу Work.ua, середня зарплата правоохоронця в Україні становить 20 300 грн (розрахована на основі опублікованих оголошень з вакансіями). Це "сухі" оклади, не підкріплені наявністю спеціального звання, кваліфікації тощо. Верхній поріг у багатьох оголошеннях доходить до 120 000-150 000 грн.

Окремо варто сказати про заробіток патрульних. На офіційному сайті Департаменту патрульної поліції озвучили розмір мінімального окладу — 18 600 грн. Але в різних містах України початкова ставка відрізняється. Наприклад, у Запоріжжі мінімалка починається з 20 600 грн, а в Києві — з 22 100 грн.

До речі, під час навчання в академії майбутнім співробітникам також виплачують грошове забезпечення. Сума дорівнює мінімальній зарплаті в Україні — 8 000 грн на місяць.

Нагадаємо, роботодавців можуть оштрафувати за зарплати в "конвертах". Тобто коли підприємець не оформлює офіційно трудовий договір і не сплачує податки за найманих працівників. Штрафи за порушення досить великі.

Також ми писали, що агрономи в Україні непогано заробляють, згідно з даними кадрових порталів. Work.ua пише, що середній заробіток аграріїв становить близько 25 000 грн.