Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход arrow

Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход

8 ноября 2024 09:55
Елизавета Супивская - редактор
Сколько зарабатывают полицейские в Украине – суммы в 2024 году
Сотрудники Национальной полиции Украины. Фото: Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Работа в Национальной полиции небезопасная, но престижная. Чтобы мотивировать украинцев пополнять ряды правоохранительных органов, для сотрудников установили неплохие средние зарплаты и снабдили дополнительными денежными поощрениями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят полицейским в Украине, ссылаясь на данные кадрового портала Work.ua и официальные документы.

Читайте также:

Из чего состоит зарплата полицейских

Закон "О Национальной полиции" (статья 94) говорит, что на размер финансового обеспечения правоохранителей влияют разные факторы, в частности:

  • должность;
  • специальное звание;
  • срок службы;
  • интенсивность и условия работы;
  • квалификация;
  • наличие ученой степени или ученого звания.

Плюс в постановлении Кабинета Министров №168 говорится, что сотрудники Национальной полиции имеют право на дополнительные финансовые вознаграждения. Например, до 70 000 грн выплачивают служащим, выполняющим задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно. Правда, сумма рассчитывается за каждые 30 дней выполнения таких обязанностей.

Полицейские имеют право на выплату до 100 000 грн — пропорционально времени непосредственного участия в боевых действиях, и до 50 000 грн — за выполнение задач в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы.

Сколько платят полицейским в 2024 году

Согласно данным портала Work.ua, средняя зарплата стражей порядка в Украине составляет 20 300 грн (рассчитана на основе опубликованных объявлений с вакансиями). Это "сухие" оклады, не подкрепленные наличием специального звания, квалификации и т.п. Верхний порог во многих объявлениях доходит до 120 000-150 000 грн.

Отдельно следует сказать о заработке патрульных. На официальном сайте Департамента патрульной полиции озвучили размер минимального оклада — 18 600 грн. Но в разных городах Украины начальная ставка отличается. Например, в Запорожье минималка начинается с 20 600 грн, а в Киеве — с 22 100 грн.

Кстати, во время учебы в академии будущим сотрудникам тоже выплачивают денежное довольствие. Сумма равна минимальной зарплате в Украине — 8 000 грн в месяц.

Напомним, работодателей могут оштрафовать за зарплаты в конвертах. То есть, когда предприниматель не оформляет официально трудовой договор и не платит налоги за наемных сотрудников. Штрафы за нарушение достаточно большие.

Также мы писали, что агрономы в Украине неплохо зарабатывают, согласно данным кадровых порталов. Work.ua пишет, что средний заработок аграриев — около 25 000 грн.

полиция Нацполиция деньги зарплата работа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:51 Топливо на АЗС взлетит в цене в 2025 году — прогноз НБУ

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

10:31 В Киеве женщина украла сумочку с наличными — как ее наказал суд

10:26 Первомайского в Одесской области больше нет ― новое название села

10:22 США советуются, как реагировать на участие КНДР в войне

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:08 Индивидуальные номера для авто снова доступны в Украине — цены

10:00 Ночная атака на Украину — Зеленский отреагировал на обстрелы

10:00 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

09:59 Почему украинцам могут выключить свет — список нарушений

09:55 Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход

10:51 Топливо на АЗС взлетит в цене в 2025 году — прогноз НБУ

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

10:31 В Киеве женщина украла сумочку с наличными — как ее наказал суд

10:26 Первомайского в Одесской области больше нет ― новое название села

10:22 США советуются, как реагировать на участие КНДР в войне

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:08 Индивидуальные номера для авто снова доступны в Украине — цены

10:00 Ночная атака на Украину — Зеленский отреагировал на обстрелы

10:00 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

09:59 Почему украинцам могут выключить свет — список нарушений

09:55 Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд