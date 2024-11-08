Сколько зарабатывают полицейские в Украине – суммы в 2024 году

Сотрудники Национальной полиции Украины. Фото: Facebook

Работа в Национальной полиции небезопасная, но престижная. Чтобы мотивировать украинцев пополнять ряды правоохранительных органов, для сотрудников установили неплохие средние зарплаты и снабдили дополнительными денежными поощрениями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят полицейским в Украине, ссылаясь на данные кадрового портала Work.ua и официальные документы.

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Закон "О Национальной полиции" (статья 94) говорит, что на размер финансового обеспечения правоохранителей влияют разные факторы, в частности:

должность;

специальное звание;

срок службы;

интенсивность и условия работы;

квалификация;

наличие ученой степени или ученого звания.

Плюс в постановлении Кабинета Министров №168 говорится, что сотрудники Национальной полиции имеют право на дополнительные финансовые вознаграждения. Например, до 70 000 грн выплачивают служащим, выполняющим задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно. Правда, сумма рассчитывается за каждые 30 дней выполнения таких обязанностей.

Полицейские имеют право на выплату до 100 000 грн — пропорционально времени непосредственного участия в боевых действиях, и до 50 000 грн — за выполнение задач в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы.

Сколько платят полицейским в 2024 году

Согласно данным портала Work.ua, средняя зарплата стражей порядка в Украине составляет 20 300 грн (рассчитана на основе опубликованных объявлений с вакансиями). Это "сухие" оклады, не подкрепленные наличием специального звания, квалификации и т.п. Верхний порог во многих объявлениях доходит до 120 000-150 000 грн.

Отдельно следует сказать о заработке патрульных. На официальном сайте Департамента патрульной полиции озвучили размер минимального оклада — 18 600 грн. Но в разных городах Украины начальная ставка отличается. Например, в Запорожье минималка начинается с 20 600 грн, а в Киеве — с 22 100 грн.

Кстати, во время учебы в академии будущим сотрудникам тоже выплачивают денежное довольствие. Сумма равна минимальной зарплате в Украине — 8 000 грн в месяц.

Напомним, работодателей могут оштрафовать за зарплаты в конвертах. То есть, когда предприниматель не оформляет официально трудовой договор и не платит налоги за наемных сотрудников. Штрафы за нарушение достаточно большие.

Также мы писали, что агрономы в Украине неплохо зарабатывают, согласно данным кадровых порталов. Work.ua пишет, что средний заработок аграриев — около 25 000 грн.