Минимальный оклад полицейских могут изменить — какую сумму предлагают

Сотрудники полиции. Фото: УНИАН

Верховная Рада 12 марта рассмотрела в первом чтении законопроект, который вносит изменения в статью 94 Закона "О Национальной полиции", целью которых является осовременивание денежного обеспечения полицейских. Документ был зарегистрирован еще в январе 2022 года, но получил рассмотрение только сейчас.

О том, какие изменения в выплатах правоохранителям предлагают ввести, отмечается в Законопроекте №6506-1.

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Что предлагают изменить

Законопроект 6506-1 был зарегистрирован еще в январе 2022 года, но до этого момента оставался на паузе. Позже в парламент подали альтернативные проекты, направленные на увеличение зарплат полицейских, но ни один из них не был принят. Новая инициатива предусматривает, что размер денежного обеспечения будет зависеть от:

звания;

должности;

квалификации;

опыта работы;

условий и интенсивности службы.

Кроме того, проект включает доплаты за специальные звания, надбавки за выслугу лет, за доступ к государственной тайне и научные достижения. Изменения в условия денежного обеспечения полицейских будет устанавливать Кабмин.

Каким будет оклад полицейского, если закон примут

В документе предлагается изменить размер должностного оклада правоохранителей, который не сможет быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, за исключением курсантов высших учебных заведений для подготовки полицейских.

Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 3 028 грн, это означает, если документ будет принят, минимальный должностной оклад не сможет быть меньше 30 280 грн. Однако для некоторых органов, в частности для судей, могут устанавливаться другие ограничения, например, для расчета окладов судей используют минимум в 2 102 грн.

Законопроект также предусматривает надбавки за выслугу лет в полиции:

от 5% для стажа 1-2 года;

до 50% для тех, кто работает более 25 лет.

Порядок выплаты таких надбавок будет утверждать Кабмин. Также для полицейских, которые служат за рубежом, предусмотрены выплаты в национальной валюте, а также возможность получать вознаграждение в иностранной валюте согласно правительственным нормам.

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