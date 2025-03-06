Мінімальна зарплата у 2025 — чи очікувати на підвищення українцям

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна заробітна плата — це сума грошей, яку роботодавець зобов’язаний платити працівникові за виконану ним роботу за місяць чи годину. Це соціальна гарантія є обов'язковою на всій території України для всіх підприємств і організацій, незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб, які наймають працівників, незалежно від системи оплати праці.

Про те, чому в Україні найближчим часом не планують підвищувати мінімальну зарплату, ефірі Ранок.LIVE пояснив народний депутат Богдан Кицак.

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Наразі середня зарплата в Україні становить 21 473, але мінімалка залишається на торішньому рівні та становить всього 8 000 грн, а після сплати всіх податків на руки люди отримують близько 6 тис. грн. Звісно, цієї суми не достатньо для покриття навіть базових потреб, а тому громадян цікавить, коли ж цей показник збільшать.

За словами Богдана Кицака, збільшення мінімальної заробітної плати в Україні призупинено відповідно до меморандуму з МВФ та Світовим банком. В ньому зазначається, що влада не буде робити жодних кроків, які зможуть вплинути на дохідність бюджету.

"Її зростання суттєво позначиться на бюджеті, бо потягне за собою перегляд зарплат держслужбовців. Тому найближчим часом підвищення не буде", — пояснив депутат.

Він також додав, що це лише формальна цифра, яка вказана в документі. Однак є реальні суми, які громадяни України отримують на руки, і вони значно більші. За його словами, середня зарплата — це приблизно саме той показник, скільки отримують працівники певних професій.

"Зрозуміло, що є нижня вилка (розмір мінімальної зарплатні. – Ред), а є верхня вилка. І нижню вилку нам потрібно буде підіймати", — зазначає Богдан Кицак.

Однак він додав, що наразі, спроба законодавчо поставити перед фактом, щодо підвищення мінімалки, суб'єкти підприємництва та певні державні органи може викликати супротив у Міжнародного валютного фонду.

Раніше ми писали, що значна частина українських громадян отримує пенсію, яка становить менш ніж третину їхнього колишнього доходу. Водночас є окремі категорії осіб, у яких цей показник може сягати половини від заробітної плати.

Також ми розповідали, що чинний рівень прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в Україні не відповідає реальним потребам людей. Ці показники не враховують справжніх витрат українців на необхідні товари та послуги.