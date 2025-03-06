Минимальная зарплата в 2025 — ожидать ли повышения украинцам

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная заработная плата — это сумма денег, которую работодатель обязан платить работнику за выполненную им работу за месяц или час. Это социальная гарантия обязательной на всей территории Украины для всех предприятий и организаций, независимо от формы собственности, а также для физических лиц, нанимающих работников, независимо от системы оплаты труда.

О том, почему в Украине в ближайшее время не планируют повышать минимальную зарплату, в эфире Ранок.LIVE объяснил народный депутат Богдан Кицак.

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Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 21 473, но минималка остается на прошлогоднем уровне и составляет всего 8 000 грн, а после уплаты всех налогов на руки люди получают около 6 тыс. грн. Конечно этой суммы не достаточно для покрытия даже базовых потребностей, а потому граждан интересует, когда же этот показатель увеличат.

По словам Богдана Кицака, увеличение минимальной заработной платы в Украине приостановлено в соответствии с меморандумом с МВФ и Всемирным банком. В нем отмечается, что власть не будет делать никаких шагов, которые смогут повлиять на доходность бюджета.

"Ее рост существенно скажется на бюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих. Поэтому в ближайшее время повышения не будет", — пояснил депутат.

Он также добавил, что это лишь формальная цифра, которая указана в документе. Однако есть реальные суммы, которые граждане Украины получают на руки, и они значительно больше. По его словам, средняя зарплата — это примерно именно тот показатель, сколько получают работники определенных профессий.

"Понятно, что есть нижняя вилка (размер минимальной зарплаты. — Ред), а есть верхняя вилка. И нижнюю вилку нам нужно будет поднимать", — отмечает Богдан Кицак.

Однако он добавил, что сейчас, попытка законодательно поставить перед фактом, о повышении минималки, субъекты предпринимательства и определенные государственные органы может вызвать сопротивление у Международного валютного фонда.

Ранее мы писали, что значительная часть украинских граждан получает пенсию, которая составляет менее трети их прежнего дохода. В то же время есть отдельные категории лиц, у которых этот показатель может достигать половины от заработной платы.

Также мы рассказывали, что действующий уровень прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине не соответствует реальным потребностям людей. Эти показатели не учитывают настоящих расходов украинцев на необходимые товары и услуги.