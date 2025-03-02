Соціальні стандарти в Україні — якими повинні бути мінімалка та прожитковий мінімум у 2025

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в Україні не відповідає реальним витратам на життя. Ці величини не відображають фактичний споживчий кошик, що може викликати фінансові труднощі у деяких громадян. Крім того, ці значення використовуються для розрахунку різних видів виплат, що також є неефективним для системи соціальних гарантій.

Про те, що буде з мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом цією весною, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Мінімальна зарплата — це гарантований розмір оплати праці, який роботодавець зобов’язаний платити працівнику за виконану роботу. У 2025 році мінімальна зарплата складе 8 000 грн. Проте в Верховній Раді вже обговорюють можливість її підвищення:

з 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год);

з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Ці зміни мають на меті покращити матеріальне становище громадян, але підвищення можливе лише після відповідного рішення влади, яке поки що не було ухвалено.

Що не так з прожитковим мінімумом в Україні

Згідно з Державним бюджетом, на 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для різних груп населення складає:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей 6-18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

загальний показник — 2 920 грн.

Прожитковий мінімум є основою для визначення розмірів пенсій, аліментів, допомоги з безробіття та інших соціальних виплат. Однак сума 3 028 грн, яка зараз визначена для працездатних осіб, не відповідає реальним витратам на життя.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE пояснив, що прожитковий мінімум потрібно підвищити хоча б до 5 000 грн, щоб він краще відображав реальні потреби населення.

"Для комфортного життя, можливо, треба 8 000 грн мінімум", — зазначив експерт.

Він також додав, що підвищення прожиткового мінімуму навряд чи буде підтримано через обмежені можливості державного бюджету. Експерт припускає, що новий законопроєкт може бути спрямований на покращення іміджу влади серед громадян, а не на реальне поліпшення матеріального положення українців.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні змінилися правила виходу на пенсію: у 60 років її отримуватимуть лише ті, хто має щонайменше 32 роки страхового стажу. Однак розмір мінімальних і максимальних пенсій залишаються без змін.

Ми також повідомляли, що соціальна підтримка — це допомога від держави чи організацій, спрямована на покращення добробуту громадян, які опинилися у складних життєвих умовах: безробіття, інвалідність, втрата годувальника, пенсійний вік або низький дохід. Вона забезпечує базові стандарти життя.