Прожитковий мінімум в Україні — який розмір буде справедливим

Гривні в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Величина прожиткового мінімуму в Україні значно нижча за реальну вартість життя. Оскільки розмір не відповідає фактичному споживчому кошику (хоча повинен), це створює соціальні та економічні проблеми. Плюс він прив’язаний до багатьох видів виплат і використовується як фінансовий показник, що неефективно для системи соціальних гарантій.

Яким має бути прожитковий мінімум в Україні, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Читайте також:

Прожитковий мінімум 2025

Згідно з розрахунками Державного бюджету на 2025 рік, станом на 1 січня розмір ПМ для різних соціально-демографічних категорій населення дорівнює:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей 6-18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

загальний показник — 2 920 грн.

Як відомо, прожитковий мінімум використовують для обчислення фінансових виплат, зокрема пенсійного забезпечення (мінімальний і максимальний розмір), аліментів, допомоги з безробіття, підтримки малозабезпечених українців тощо. Плюс від показника залежать податкові пільги, мінімальні податкові ставки та адміністративні штрафи.

Яким має бути прожитковий мінімум

Сума 3 028 грн повинна відповідати фактичному споживчому кошику. Але ми розуміємо, що актуальний розмір зовсім не гарантує гідний рівень життя. Законодавчо встановлений ПМ зростає дуже повільно і залежить від фінансових можливостей бюджету, а фактичний прожитковий мінімум швидко змінюється через інфляцію. Ці два показники не збігаються.

На думку Олексія Плотнікова, треба підвищити ПМ щонайменше вдвічі. Тоді він почне наближено відповідати реальній вартості прожиття в Україні.

"У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, за яким планують підвищити прожитковий мінімум до 5 000 грн з квітня цього року. Важко сказати, який саме розмір доцільний в українських реаліях, але від 5 000 грн вже можна відштовхуватися. Для комфортного життя, можливо, треба 8 000 грн мінімум", — констатував експерт.

Водночас Плотніков упевнений, що ніхто не буде голосувати за збільшення розміру ПМ. Адже наповнення державного бюджету не вистачить для реалізації такого нововведення. Поява законопроєкту має показовий характер — продемонструвати населенню, що хтось піклується про громадян і думає про потреби народу. Тобто для підняття рейтингу.

Нагадаємо, розмір мінімальної та максимальної пенсії прив’язаний до прожиткового мінімуму. Оскільки в перспективі не планують змінювати цей фінансовий показник, то суми грошового забезпечення українців найближчим часом не переглянуть.

Також ми писали, що в Україні зареєстрували законопроєкт про поступове підвищення прожиткового мінімуму. Автори ініціативи запропонували збільшити розмір до 5 400 грн з 1 квітня 2025 року. Потім показник підвищиться до 7 620 грн (з 1 липня) і до 11 184 грн (з 1 жовтня).