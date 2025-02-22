Що буде з пенсіями українців у березні — мінімальні та максимальні виплати

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році в Україні змінились умови виходу на пенсію, в 60 виплати призначатимуть громадянам, які матимуть не менше 32 років страхового стажу. Проте цього не можна сказати про розмір мінімальних та максимальних пенсій, які залишаться на рівні минулого року.

Про те, на які мінімальні та максимальні пенсії можуть розраховувати українці з 1 березня, зазначається в Законі України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Розміри мінімальної та максимальної пенсії у 2025 році

Оскільки у 2025 році не планується підвищення прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, мінімальні та максимальні пенсійні виплати не зміняться. Таким чином:

мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 грн ;

; максимальна пенсія становитиме 23 610 грн, що відповідає 10 прожитковим мінімумам.

Також у 2025 році вирішили не переглядати розміри таких виплат:

Мінімальна зарплата — 8 000 грн. Загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 563 грн. Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн. Прожитковий мінімум для осіб із втратою працездатності — 2 361 грн. Мінімальна допомога по безробіттю — 1 500 грн, максимальна — 8 000 грн. Мінімальний розмір ЄСВ — 1 760 грн/місяць, максимальний — 35 200 грн/місяць.

Як змінились умови виходу на пенсію у 2025 році

Окрім того, що мінімальні та максимальні пенсії українців вирішили не підвищувати у 2025 році, людям похилого віку стане важче піти на заслужений відпочинок. Страховий стаж для виходу на пенсію за віком у 2025 році зросте. З 1 січня, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

Громадяни, які не накопичили такого стажу до 60 років, зможуть претендувати на пенсію у 63 роки за умови наявності 22-31 років стажу.

Якщо стаж становитиме від 15 до 21 року, пенсійні виплати будуть доступні з 65 років. У разі наявності стажу менше ніж 15 років, особа матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії після досягнення 65 років.

Подати заяву на призначення пенсії можна як під час особистого візиту до будь-якого відділення Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, так і онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

Раніше ми писали, що до 2028 року умови виходу на пенсію в Україні змінюватимуться щороку. Зокрема, поступово збільшуються вимоги до страхового стажу. У 2025 році чоловіки та жінки зможуть вийти на пенсію у 60-річному віці лише за умови накопичення мінімум 32 років страхового стажу.

Також ми розповідали, що в березні 2025 року планується чергове щорічне підвищення пенсій. Проте індексація збільшить виплати не для всіх пенсіонерів — деяким громадянам доведеться почекати кілька місяців, щоб отримати свої надбавки.