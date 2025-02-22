Что будет с пенсиями украинцев в марте — минимальные и максимальные выплаты

Пожилая женщина держит деньги. Фото: УНИАН

В 2025 году в Украине изменились условия выхода на пенсию, в 60 выплаты будут назначать гражданам, которые будут иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако этого нельзя сказать о размере минимальных и максимальных пенсий, которые останутся на уровне прошлого года.

О том, на какие минимальные и максимальные пенсии могут рассчитывать украинцы с 1 марта, отмечается в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Размеры минимальной и максимальной пенсии в 2025 году

Поскольку в 2025 году не планируется повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, минимальные и максимальные пенсионные выплаты не изменятся. Таким образом:

минимальная пенсия останется на уровне 2 361 грн ;

; максимальная пенсия составит 23 610 грн, что соответствует 10 прожиточным минимумам.

Также в 2025 году решили не пересматривать размеры таких выплат:

Минимальная зарплата — 8 000 грн. Общий прожиточный минимум — 2 920 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн. Прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2 563 грн. Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн. Прожиточный минимум для лиц с потерей трудоспособности — 2 361 грн. Минимальное пособие по безработице — 1 500 грн, максимальное — 8 000 грн. Минимальный размер ЕСВ — 1 760 грн/месяц, максимальный — 35 200 грн/месяц.

Как изменились условия выхода на пенсию в 2025 году

Кроме того, что минимальные и максимальные пенсии украинцев решили не повышать в 2025 году, пожилым людям станет труднее уйти на заслуженный отдых. Страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году возрастет. С 1 января, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

Граждане, которые не накопили такого стажа до 60 лет, смогут претендовать на пенсию в 63 года при условии наличия 22-31 лет стажа.

Если стаж составит от 15 до 21 года, пенсионные выплаты будут доступны с 65 лет. При наличии стажа менее 15 лет, лицо будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсии по достижении 65 лет.

Подать заявление на назначение пенсии можно как во время личного визита в любое отделение Пенсионного фонда, независимо от места жительства, так и онлайн через портал электронных услуг ПФУ.

Ранее мы писали, что до 2028 года условия выхода на пенсию в Украине будут меняться ежегодно. В частности, постепенно увеличиваются требования к страховому стажу. В 2025 году мужчины и женщины смогут выйти на пенсию в 60-летнем возрасте только при условии накопления минимум 32 лет страхового стажа.

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года планируется очередное ежегодное повышение пенсий. Однако индексация увеличит выплаты не для всех пенсионеров — некоторым гражданам придется подождать несколько месяцев, чтобы получить свои надбавки.