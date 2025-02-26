Прожитковий мінімум в Україні — сума з 1 березня та що від нього залежить

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прожитковий мінімум — це ключовий економічний орієнтир, який визначає розмір різних соціальних виплат. Від нього залежать деякі пенсії, аліменти, допомога з безробіття, а також він використовується у податковій сфері.

Про те, яким буде прожитковий мінімум в березні 2025 року та на що він впливає, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Яким буде прожитковий мінімум у березні

Відповідно до Державного бюджету на 2025 рік (Закон №4059-IX, стаття 7), з 1 січня прожитковий мінімум для основних соціально-демографічних категорій залишиться незмінним:

Для дітей до 6 років — 2 563 грн. Для дітей 6-18 років — 3 196 грн. Для працездатного населення — 3 028 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн. Загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн.

Окрім цього, встановлено спеціальні показники:

Для посадового окладу прокурорів окружної прокуратури — 1 600 грн. Для визначення посадових окладів суддів, працівників податкових і митних органів та інших держслужбовців — 2 102 грн.

Як застосовуватиметься прожитковий мінімум у 2025 році

Попри те, що його розмір залишиться без змін, він продовжить відігравати важливу роль у соціальній політиці держави. Цей показник й надалі буде використовуватися для обчислення різних виплат і стандартів:

Пенсії: мінімальна пенсійна виплата залежатиме від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Допомога малозабезпеченим: її розмір буде визначатися відповідно до прожиткового мінімуму певної демографічної групи. Аліменти: розрахунок суми аліментів базуватиметься на прожитковому мінімумі для дітей відповідного віку. Допомога з безробіття: рівень мінімальної та максимальної допомоги залишиться прив’язаним до цього показника. Оподаткування: від нього залежить встановлення податкових пільг та мінімальних податкових ставок, зокрема неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Адміністративні штрафи: розміри штрафних санкцій за адміністративні порушення розраховуються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Чи можливе підвищення прожиткового мінімуму у 2025 році

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає поступове підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та зарплати у 2025 році. Якщо цей документ буде ухвалено, українці отримають значне покращення соціальних стандартів. Підвищення пропонують проводити в три етапи:

Для дітей до 6 років:

З 1 квітня — 3 627 грн. З 1 липня — 5 110 грн. З 1 жовтня — 7 533 грн.

Для дітей 6-18 років:

З 1 квітня — 4 571 грн. З 1 липня — 6 451 грн. З 1 жовтня — 9 467 грн.

Для працездатних осіб:

З 1 квітня — 5 400 грн. З 1 липня — 7 620 грн. З 1 жовтня — 11 184 грн.

Якщо законопроєкт ухвалять, українці отримають суттєве зростання не лише соціальних виплат, а й рівня заробітних плат та пенсій. Однак остаточне рішення залежить від позиції уряду та парламенту.

Раніше ми писали, що рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму є важливими показниками для жителів України. І це не дивно, адже державні гарантії щодо оплати праці та соціальних стандартів мають значний вплив на фінансовий стан багатьох громадян.

Також ми розповідали, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не змінить розмірів пенсій для людей з інвалідністю. Виплати продовжуватимуться в тому ж обсязі після завершення реформи. Якщо пенсійні виплати та соціальні гарантії були призначені відповідно до законодавства, їх суми залишатимуться без змін.