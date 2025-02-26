Прожиточный минимум в Украине — сумма с 1 марта и что от него зависит

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — это ключевой экономический ориентир, который определяет размер различных социальных выплат. От него зависят некоторые пенсии, алименты, пособие по безработице, а также он используется в налоговой сфере.

О том, каким будет прожиточный минимум в марте 2025 года и на что он влияет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Каким будет прожиточный минимум в марте

Согласно Государственному бюджету на 2025 год (Закон №4059-IX, статья 7), с 1 января прожиточный минимум для основных социально-демографических категорий останется неизменным:

Для детей до 6 лет — 2 563 грн. Для детей 6-18 лет — 3 196 грн. Для трудоспособного населения — 3 028 грн. Для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн. Общий прожиточный минимум — 2 920 грн.

Кроме этого, установлены специальные показатели:

Для должностного оклада прокуроров окружной прокуратуры — 1 600 грн. Для определения должностных окладов судей, работников налоговых и таможенных органов и других госслужащих — 2 102 грн.

Как будет применяться прожиточный минимум в 2025 году

Несмотря на то, что его размер останется без изменений, он продолжит играть важную роль в социальной политике государства. Этот показатель и в дальнейшем будет использоваться для вычисления различных выплат и стандартов:

Пенсии: минимальная пенсионная выплата будет зависеть от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Помощь малообеспеченным: ее размер будет определяться в соответствии с прожиточным минимумом определенной демографической группы. Алименты: расчет суммы алиментов будет базироваться на прожиточном минимуме для детей соответствующего возраста. Помощь по безработице: уровень минимальной и максимальной помощи останется привязанным к этому показателю. Налогообложение: от него зависит установление налоговых льгот и минимальных налоговых ставок, в частности необлагаемого минимума доходов граждан. Административные штрафы: размеры штрафных санкций за административные нарушения рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Возможно ли повышение прожиточного минимума в 2025 году

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий постепенное повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и зарплаты в 2025 году. Если этот документ будет принят, украинцы получат значительное улучшение социальных стандартов. Повышение предлагают проводить в три этапа:

Для детей до 6 лет:

С 1 апреля — 3 627 грн. С 1 июля — 5 110 грн. С 1 октября — 7 533 грн.

Для детей 6-18 лет:

С 1 апреля — 4 571 грн. С 1 июля — 6 451 грн. С 1 октября — 9 467 грн.

Для трудоспособных лиц:

С 1 апреля — 5 400 грн. С 1 июля — 7 620 грн. С 1 октября — 11 184 грн.

Если законопроект будет принят, украинцы получат существенный рост не только социальных выплат, но и уровня заработных плат и пенсий. Однако окончательное решение зависит от позиции правительства и парламента.

Ранее мы писали, что уровень минимальной заработной платы и прожиточного минимума являются важными показателями для жителей Украины. И это неудивительно, ведь государственные гарантии по оплате труда и социальных стандартов имеют значительное влияние на финансовое состояние многих граждан.

Также мы рассказывали, что реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не изменит размеров пенсий для людей с инвалидностью. Выплаты будут продолжаться в том же объеме после завершения реформы. Если пенсионные выплаты и социальные гарантии были назначены в соответствии с законодательством, их суммы будут оставаться без изменений.