В Україні можуть підвищити прожитковий мінімум — сума та на які виплати це вплине

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14 вересня 2024 року №12000, не передбачав підвищення прожиткового мінімуму. Проте в Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, в якому пропонують підвищити розмір мінімальних пенсій, зарплат та прожиткового мінімуму.

Про те, на скільки хочуть підвищити прожитковий мінімум в Україні та коли це може статися, зазначається в законопроєкті №12462 від 03.02.2025.

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На скільки можуть підвищити прожитковий мінімум у 2025 році

Якщо згаданий законопроєкт буде ухвалено, то у 2025 році українців очікує поетапне підвищення прожиткового мінімуму:

Для дітей до 6 років: з 1 квітня — 3 627 грн, з 1 липня — 5 110 грн, з 1 жовтня — 7 533 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 квітня — 4 571 грн, з 1 липня — 6 451 грн, з 1 жовтня — 9 467 грн. Для працездатних осіб: з 1 квітня — 5 400 грн, з 1 липня — 7 620 грн, з 1 жовтня — 11 184 грн.

Прийняття цього законопроєкту забезпечить значне підвищення мінімальних зарплат і пенсій в Україні, а також інших виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Однак остаточне рішення залежить від позиції влади.

Які виплати зростуть після підвищення прожиткового мінімуму

Для непрацездатних людей, прожитковий мінімум є основою для визначення мінімальної пенсії.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб визначає мінімальні заробітні плати в державному секторі — посадовий оклад не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму.

Цей показник також визначає максимальний розмір допомоги по безробіттю, яка не може перевищувати чотирикратний прожитковий мінімум.

Для дітей прожитковий мінімум визначає розмір соціальних виплат та аліментів. Мінімальні аліменти становлять не менше 50% від цього показника, а максимальна сума дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку.

Згідно з бюджетом України на 2025 рік (Закон №12000 від 14 вересня 2024), мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити розмір мінімалки.

Також ми розповідали, що мінімальні виплати для громадян з III групою інвалідності визначаються кількома факторами, зокрема, стажем роботи та датою встановлення інвалідності. Пенсія для тих, хто має інвалідність з народження, складає 60% від прожиткового мінімуму.