В Украине могут повысить прожиточный минимум — сумма и на какие выплаты это повлияет

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" от 14 сентября 2024 года №12000, не предусматривал повышение прожиточного минимума. Однако в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, в котором предлагают повысить размер минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума.

О том, на сколько хотят повысить прожиточный минимум в Украине и когда это может произойти, отмечается в законопроекте №12462 от 03.02.2025.

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Если упомянутый законопроект будет принят, то в 2025 году украинцев ожидает поэтапное повышение прожиточного минимума:

Для детей до 6 лет: с 1 апреля — 3 627 грн, с 1 июля — 5 110 грн, с 1 октября — 7 533 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 апреля — 4 571 грн, с 1 июля — 6 451 грн, с 1 октября — 9 467 грн. Для трудоспособных лиц: с 1 апреля — 5 400 грн, с 1 июля — 7 620 грн, с 1 октября — 11 184 грн.

Принятие этого законопроекта обеспечит значительное повышение минимальных зарплат и пенсий в Украине, а также других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума. Однако окончательное решение зависит от позиции власти.

Какие выплаты вырастут после повышения прожиточного минимума

Для нетрудоспособных людей, прожиточный минимум является основой для определения минимальной пенсии.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц определяет минимальные заработные платы в государственном секторе — должностной оклад не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума.

Этот показатель также определяет максимальный размер пособия по безработице, которое не может превышать четырехкратный прожиточный минимум.

Для детей прожиточный минимум определяет размер социальных выплат и алиментов. Минимальные алименты составляют не менее 50% от этого показателя, а максимальная сумма равна прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста.

Согласно бюджету Украины на 2025 год (Закон №12000 от 14 сентября 2024), минимальная заработная плата останется на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает изменить размер минималки.

Также мы рассказывали, что минимальные выплаты для граждан с III группой инвалидности определяются несколькими факторами, в частности, стажем работы и датой установления инвалидности. Пенсия для тех, кто имеет инвалидность с рождения, составляет 60% от прожиточного минимума.