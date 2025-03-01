Прожиточный минимум в Украине – какой размер будет справедливым

Гривны в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Величина прожиточного минимума в Украине значительно ниже реальной стоимости жизни. Поскольку размер не соответствует фактической потребительской корзине (хотя должен), это создает социальные и экономические проблемы. Плюс он привязан ко многим видам выплат и используется как финансовый показатель, что неэффективно для системы социальных гарантий.

Каким должен быть прожиточный минимум в Украине, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Согласно расчетам Государственного бюджета на 2025 год, по состоянию на 1 января размер ПМ для различных социально-демографических категорий населения равен:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей 6-18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

общий показатель — 2 920 грн.

Как известно, прожиточный минимум используют для рассчета финансовых выплат, в частности пенсионного обеспечения (минимальный и максимальный размер), алиментов, пособия по безработице, поддержки малообеспеченных украинцев и др. Плюс от показателя зависят налоговые льготы, минимальные налоговые ставки и административные штрафы.

Каким должен быть прожиточный минимум

Сумма 3 028 грн должна соответствовать фактической потребительской корзине. Но мы понимаем, что актуальный размер вовсе не гарантирует достойный уровень жизни. Законодательно установленный ПМ растет очень медленно и зависит от финансовых возможностей бюджета, а фактический прожиточный минимум быстро меняется из-за инфляции. Эти два показателя не совпадают.

По мнению Алексея Плотникова, надо поднять ПМ как минимум вдвое. Тогда он начнет приближенно соответствовать реальной стоимости жизни в Украине.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, по которому планируют повысить прожиточный минимум до 5 000 грн с апреля этого года. Трудно сказать, какой именно размер целесообразен в украинских реалиях, но от 5 000 грн уже можно отталкиваться. Для комфортной жизни, возможно, надо 8 000 грн минимум", — констатировал эксперт.

Однако Плотников уверен, что никто не будет голосовать за увеличение размера ПМ. Ведь наполнения государственного бюджета не хватит для реализации такого нововведения. Появление законопроекта имеет показательный характер — продемонстрировать населению, что кто-то заботится о гражданах и думает о потребностях народа. То есть для поднятия рейтинга.

Напомним, размер минимальной и максимальной пенсии привязан к прожиточному минимуму. Поскольку в перспективе не планируют менять этот финансовый показатель, то суммы денежного обеспечения украинцев в ближайшее время не пересмотрят.

Также мы писали, что в Украине зарегистрировали законопроект о постепенном повышении прожиточного минимума. Авторы инициативы предложили увеличить размер до 5 400 грн с 1 апреля 2025 года. Затем показатель поднимется до 7 620 грн (с 1 июля) и до 11 184 грн (с 1 октября).