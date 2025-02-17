Соціальна підтримка 2025 — які виплати отримуватимуть українці з 1 березня

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Соціальна підтримка — це система матеріальної чи іншої допомоги, яку забезпечують держава або організації з метою покращення добробуту громадян. Вона спрямована на підтримку осіб, які стикаються зі складними життєвими обставинами, такими як безробіття, інвалідність, втрата годувальника, пенсійний вік, низький рівень доходу та іншими проблеми соціального характеру. Така допомога покликана гарантувати базові стандарти життя для всіх громадян України.

Про те, що буде з соціальною підтримкою українців з 1 березня 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Від чого залежить розмір соціальних виплат

В Міністерстві соціальної політики пояснили, що в Україні діють два основні види соціальної підтримки:

Допомога для догляду за особами, що потребують уваги. Для осіб, які не мають права на пенсію, та для людей з інвалідністю.

Розмір соціальних виплат прив’язаний до суми прожиткового мінімуму, тому його підвищення впливає на перерахунок відповідних виплат. У 2024 році прожитковий мінімум було збільшено з 2 589 грн до 2 920 грн на людину на місяць. Однак згідно з держбюджетом на 2025 рік, ця сума залишилась без змін. Цей показник визначає розміри допомоги для таких категорій:

Одинокі матері. Безробітні особи. Малозабезпечені родини. Діти під опікою або піклуванням. Виплати по вагітності та пологах. Діти, чиї батьки не сплачують аліменти. Люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Особи, які проживають із людьми з психічними порушеннями інвалідності I або II групи.

Розмір соціальних виплат у 2025 році

У 2025 році соціальний захист українців залишається одним із головних пріоритетів державної політики. Ці виплати допоможуть підтримати різні категорії населення. Цьогоріч українці можуть розраховувати на такі суми:

Прожитковий мінімум:

3 028 грн для працездатних осіб. 2 563 грн для дітей віком до 6 років. 3 196 грн для дітей від 6 до 18 років. 2 361 грн для осіб, що втратили працездатність.

Допомога на дітей та виплати вагітним

Для жінок, які зареєстровані як ФОП або не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, допомога по вагітності складає 757 грн (25% прожиткового мінімуму). Діти під опікою отримують:

До 6 років: 6 407,5 грн, а для дітей з інвалідністю — 8 970,5 грн. Від 6 до 18 років: 7 990 грн, а для дітей з інвалідністю — 11 186 грн.

Розмір аліментів:

2 563 грн для дітей до 6 років. 3 196 грн для дітей від 6 до 18 років.

Допомога дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів:

1 281,5 грн для дітей до 6 років. 1 598 грн для дітей від 6 років.

Виплати для малозабезпечених родин

Рівень виплат залежить від Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та коригується відносно прожиткового мінімуму. У 2025 році:

60% прожиткового мінімуму — для працездатних осіб (1 816,8 грн). 100% — для осіб, що втратили працездатність (2 361 грн). 145% для дітей до 6 років (3 716,35 грн) і від 6 до 18 років (4 634,2 грн). 140% для студентів віком 18-23 роки (4 239,2 грн).

Допомога особам з інвалідністю I або II групи

Виплати для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю через психічні порушення, залежать від різниці між трьома прожитковими мінімумами та доходом родини за останні шість місяців. Максимальна сума становить 2 920 грн.

Допомога дітям та людям з інвалідністю з дитинства:

100% для людей з інвалідністю I групи з дитинства — 2 361 грн. 80% для людей з інвалідністю II групи — 1 888,8 грн. 60% для людей з III групою інвалідності — 1 416,6 грн. 70% для дітей з інвалідністю — 1 652,7 грн.

Надбавки на догляд:

200% для дітей до 6 років з інвалідністю групи A (5 163 грн). 50% для інших дітей до 6 років (1 281,5 грн). 200% для дітей 6-18 років з інвалідністю групи A (6 392 грн). 50% для інших дітей 6-18 років (1 598 грн).

Загалом, у 2025 році, держава планує спрямувати близько 420,7 млрд грн на підтримку соціального захисту населення. Ці гроші сприятимуть підвищенню добробуту та стабільності в країні, особливо серед вразливих верств населення.

Раніше ми писали, що деякі українці не мають достатньо стажу для виходу на пенсію за віком. Для таких громадян передбачено спеціальні виплати — соціальна пенсія.

Також ми розповідали, що громадяни України, які досягли 60 років, можуть отримувати різні форми підтримки: додаткові виплати, пільги, гуманітарну допомогу та надбавки. Проте багато людей похилого віку не обізнані про свої права, що може позбавити їх важливої допомоги.