Социальная поддержка 2025 — какие выплаты будут получать украинцы с 1 марта

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Социальная поддержка — это система материальной или иной помощи, которую обеспечивают государство или организации с целью улучшения благосостояния граждан. Она направлена на поддержку лиц, которые сталкиваются со сложными жизненными обстоятельствами, такими как безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст, низкий уровень дохода и другими проблемы социального характера. Такая помощь призвана гарантировать базовые стандарты жизни для всех граждан Украины.

О том, что будет с социальной поддержкой украинцев с 1 марта 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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От чего зависит размер социальных выплат

В Министерстве социальной политики объяснили, что в Украине действуют два основных вида социальной поддержки:

Помощь по уходу за лицами, нуждающимися во внимании. Для лиц, не имеющих права на пенсию, и для людей с инвалидностью.

Размер социальных выплат привязан к сумме прожиточного минимума, поэтому его повышение влияет на перерасчет соответствующих выплат. В 2024 году прожиточный минимум был увеличен с 2 589 грн до 2 920 грн на человека в месяц. Однако согласно госбюджету на 2025 год, эта сумма осталась без изменений. Этот показатель определяет размеры помощи для таких категорий:

Одинокие матери. Безработные лица. Малообеспеченные семьи. Дети под опекой или попечительством. Выплаты по беременности и родам. Дети, чьи родители не платят алименты. Люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Лица, проживающие с людьми с психическими нарушениями инвалидности I или II группы.

Размер социальных выплат в 2025 году

В 2025 году социальная защита украинцев остается одним из главных приоритетов государственной политики. Эти выплаты помогут поддержать различные категории населения. В этом году украинцы могут рассчитывать на такие суммы:

Прожиточный минимум:

3 028 грн для трудоспособных лиц. 2 563 грн для детей в возрасте до 6 лет. 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет. 2 361 грн для лиц, утративших трудоспособность.

Помощь на детей и выплаты беременным

Для женщин, которые зарегистрированы как ФЛП или не работают и не состоят на учете в Центре занятости, пособие по беременности составляет 757 грн (25% прожиточного минимума). Дети под опекой получают:

До 6 лет: 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью — 8 970,5 грн. От 6 до 18 лет: 7 990 грн, а для детей с инвалидностью — 11 186 грн.

Размер алиментов:

2 563 грн для детей до 6 лет. 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет.

Помощь детям, чьи родители уклоняются от алиментов:

1 281,5 грн для детей до 6 лет. 1 598 грн для детей от 6 лет.

Выплаты для малообеспеченных семей

Уровень выплат зависит от Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и корректируется относительно прожиточного минимума. В 2025 году:

60% прожиточного минимума — для трудоспособных лиц (1 816,8 грн). 100% — для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн). 145% для детей до 6 лет (3 716,35 грн) и от 6 до 18 лет (4 634,2 грн). 140% для студентов в возрасте 18-23 года (4 239,2 грн).

Помощь лицам с инвалидностью I или II группы

Выплаты для тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью из-за психических нарушений, зависят от разницы между тремя прожиточными минимумами и доходом семьи за последние шесть месяцев. Максимальная сумма составляет 2 920 грн.

Помощь детям и людям с инвалидностью с детства:

100% для людей с инвалидностью I группы с детства — 2 361 грн. 80% для людей с инвалидностью II группы — 1 888,8 грн. 60% для людей с III группой инвалидности — 1 416,6 грн. 70% для детей с инвалидностью — 1 652,7 грн.

Надбавки на уход:

200% для детей до 6 лет с инвалидностью группы A (5 163 грн). 50% для других детей до 6 лет (1 281,5 грн). 200% для детей 6-18 лет с инвалидностью группы A (6 392 грн). 50% для других детей 6-18 лет (1 598 грн).

В общем, в 2025 году, государство планирует направить около 420,7 млрд грн на поддержку социальной защиты населения. Эти деньги будут способствовать повышению благосостояния и стабильности в стране, особенно среди уязвимых слоев населения.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы не имеют достаточно стажа для выхода на пенсию по возрасту. Для таких граждан предусмотрены специальные выплаты — социальная пенсия.

Также мы рассказывали, что граждане Украины, которые достигли 60 лет, могут получать различные формы поддержки: дополнительные выплаты, льготы, гуманитарную помощь и надбавки. Однако многие пожилые люди не осведомлены о своих правах, что может лишить их важной помощи.