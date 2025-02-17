Социальная поддержка 2025 — какие выплаты будут получать украинцы с 1 марта

Соцвыплаты в 2025 — что будет с поддержкой украинцев с 1 марта
Социальная поддержка — это система материальной или иной помощи, которую обеспечивают государство или организации с целью улучшения благосостояния граждан. Она направлена на поддержку лиц, которые сталкиваются со сложными жизненными обстоятельствами, такими как безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст, низкий уровень дохода и другими проблемы социального характера. Такая помощь призвана гарантировать базовые стандарты жизни для всех граждан Украины.
О том, что будет с социальной поддержкой украинцев с 1 марта 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
От чего зависит размер социальных выплат
В Министерстве социальной политики объяснили, что в Украине действуют два основных вида социальной поддержки:
- Помощь по уходу за лицами, нуждающимися во внимании.
- Для лиц, не имеющих права на пенсию, и для людей с инвалидностью.
Размер социальных выплат привязан к сумме прожиточного минимума, поэтому его повышение влияет на перерасчет соответствующих выплат. В 2024 году прожиточный минимум был увеличен с 2 589 грн до 2 920 грн на человека в месяц. Однако согласно госбюджету на 2025 год, эта сумма осталась без изменений. Этот показатель определяет размеры помощи для таких категорий:
- Одинокие матери.
- Безработные лица.
- Малообеспеченные семьи.
- Дети под опекой или попечительством.
- Выплаты по беременности и родам.
- Дети, чьи родители не платят алименты.
- Люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.
- Лица, проживающие с людьми с психическими нарушениями инвалидности I или II группы.
Размер социальных выплат в 2025 году
В 2025 году социальная защита украинцев остается одним из главных приоритетов государственной политики. Эти выплаты помогут поддержать различные категории населения. В этом году украинцы могут рассчитывать на такие суммы:
- Прожиточный минимум:
- 3 028 грн для трудоспособных лиц.
- 2 563 грн для детей в возрасте до 6 лет.
- 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет.
- 2 361 грн для лиц, утративших трудоспособность.
- Помощь на детей и выплаты беременным
Для женщин, которые зарегистрированы как ФЛП или не работают и не состоят на учете в Центре занятости, пособие по беременности составляет 757 грн (25% прожиточного минимума). Дети под опекой получают:
- До 6 лет: 6 407,5 грн, а для детей с инвалидностью — 8 970,5 грн.
- От 6 до 18 лет: 7 990 грн, а для детей с инвалидностью — 11 186 грн.
- Размер алиментов:
- 2 563 грн для детей до 6 лет.
- 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет.
- Помощь детям, чьи родители уклоняются от алиментов:
- 1 281,5 грн для детей до 6 лет.
- 1 598 грн для детей от 6 лет.
- Выплаты для малообеспеченных семей
Уровень выплат зависит от Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и корректируется относительно прожиточного минимума. В 2025 году:
- 60% прожиточного минимума — для трудоспособных лиц (1 816,8 грн).
- 100% — для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн).
- 145% для детей до 6 лет (3 716,35 грн) и от 6 до 18 лет (4 634,2 грн).
- 140% для студентов в возрасте 18-23 года (4 239,2 грн).
- Помощь лицам с инвалидностью I или II группы
Выплаты для тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью из-за психических нарушений, зависят от разницы между тремя прожиточными минимумами и доходом семьи за последние шесть месяцев. Максимальная сумма составляет 2 920 грн.
- Помощь детям и людям с инвалидностью с детства:
- 100% для людей с инвалидностью I группы с детства — 2 361 грн.
- 80% для людей с инвалидностью II группы — 1 888,8 грн.
- 60% для людей с III группой инвалидности — 1 416,6 грн.
- 70% для детей с инвалидностью — 1 652,7 грн.
- Надбавки на уход:
- 200% для детей до 6 лет с инвалидностью группы A (5 163 грн).
- 50% для других детей до 6 лет (1 281,5 грн).
- 200% для детей 6-18 лет с инвалидностью группы A (6 392 грн).
- 50% для других детей 6-18 лет (1 598 грн).
В общем, в 2025 году, государство планирует направить около 420,7 млрд грн на поддержку социальной защиты населения. Эти деньги будут способствовать повышению благосостояния и стабильности в стране, особенно среди уязвимых слоев населения.
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