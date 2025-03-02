Социальные стандарты в Украине — какими должны быть минималка и прожиточный минимум в 2025

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине не соответствует реальным затратам на жизнь. Эти величины не отражают фактическую потребительскую корзину, что может вызвать финансовые трудности у некоторых граждан. Кроме того, эти значения используются для расчета различных видов выплат, что также является неэффективным для системы социальных гарантий.

О том, что будет с минимальной зарплатой и прожиточным минимумом этой весной, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с минимальной зарплатой в Украине с марта

Минимальная зарплата — это гарантированный размер оплаты труда, который работодатель обязан платить работнику за выполненную работу. В 2025 году минимальная зарплата составит 8 000 грн. Однако в Верховной Раде уже обсуждают возможность ее повышения:

с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час);

с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Эти изменения имеют целью улучшить материальное положение граждан, но повышение возможно только после соответствующего решения властей, которое пока не было принято.

Что не так с прожиточным минимумом в Украине

Согласно Государственному бюджету, на 1 января 2025 года прожиточный минимум для разных групп населения составляет:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей 6-18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

общий показатель — 2 920 грн.

Прожиточный минимум является основой для определения размеров пенсий, алиментов, пособий по безработице и других социальных выплат. Однако сумма 3 028 грн, которая сейчас определена для трудоспособных лиц, не соответствует реальным затратам на жизнь.

Доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE объяснил, что прожиточный минимум нужно повысить хотя бы до 5 000 грн, чтобы он лучше отражал реальные потребности населения.

"Для комфортной жизни, возможно, надо 8 000 грн минимум", — отметил эксперт.

Он также добавил, что повышение прожиточного минимума вряд ли будет поддержано из-за ограниченных возможностей государственного бюджета. Эксперт предполагает, что новый законопроект может быть направлен на улучшение имиджа власти среди граждан, а не на реальное улучшение материального положения украинцев.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине изменились правила выхода на пенсию: в 60 лет ее будут получать только те, кто имеет не менее 32 лет страхового стажа. Однако размер минимальных и максимальных пенсий остаются без изменений.

Мы также сообщали, что социальная поддержка — это помощь от государства или организаций, направленная на улучшение благосостояния граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях: безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст или низкий доход. Она обеспечивает базовые стандарты жизни.