Социальные стандарты в Украине — какими должны быть минималка и прожиточный минимум в 2025

Минималка и прожиточный минимум — что будет с суммами в марте
Размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине не соответствует реальным затратам на жизнь. Эти величины не отражают фактическую потребительскую корзину, что может вызвать финансовые трудности у некоторых граждан. Кроме того, эти значения используются для расчета различных видов выплат, что также является неэффективным для системы социальных гарантий.
О том, что будет с минимальной зарплатой и прожиточным минимумом этой весной, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Что будет с минимальной зарплатой в Украине с марта
Минимальная зарплата — это гарантированный размер оплаты труда, который работодатель обязан платить работнику за выполненную работу. В 2025 году минимальная зарплата составит 8 000 грн. Однако в Верховной Раде уже обсуждают возможность ее повышения:
- с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час);
- с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час);
- с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).
Эти изменения имеют целью улучшить материальное положение граждан, но повышение возможно только после соответствующего решения властей, которое пока не было принято.
Что не так с прожиточным минимумом в Украине
Согласно Государственному бюджету, на 1 января 2025 года прожиточный минимум для разных групп населения составляет:
- для детей до 6 лет — 2 563 грн;
- для детей 6-18 лет — 3 196 грн;
- для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;
- общий показатель — 2 920 грн.
Прожиточный минимум является основой для определения размеров пенсий, алиментов, пособий по безработице и других социальных выплат. Однако сумма 3 028 грн, которая сейчас определена для трудоспособных лиц, не соответствует реальным затратам на жизнь.
Доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE объяснил, что прожиточный минимум нужно повысить хотя бы до 5 000 грн, чтобы он лучше отражал реальные потребности населения.
"Для комфортной жизни, возможно, надо 8 000 грн минимум", — отметил эксперт.
Он также добавил, что повышение прожиточного минимума вряд ли будет поддержано из-за ограниченных возможностей государственного бюджета. Эксперт предполагает, что новый законопроект может быть направлен на улучшение имиджа власти среди граждан, а не на реальное улучшение материального положения украинцев.
Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине изменились правила выхода на пенсию: в 60 лет ее будут получать только те, кто имеет не менее 32 лет страхового стажа. Однако размер минимальных и максимальных пенсий остаются без изменений.
Мы также сообщали, что социальная поддержка — это помощь от государства или организаций, направленная на улучшение благосостояния граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях: безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст или низкий доход. Она обеспечивает базовые стандарты жизни.
Читайте Новини.LIVE!