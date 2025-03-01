Пенсія у пів зарплати — хто має право на такі виплати у 2025

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато громадян України отримують пенсійні виплати, що не перевищують 30% від їхнього попереднього заробітку. Водночас існує категорія осіб, для яких цей показник може досягати 50% від їх зарплати.

Про те, для кого пенсія становить половину зарплатні, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Йдеться про суддів, які працювали в місцевих, апеляційних судах та Верховному Суді й вийшли на заслужений відпочинок. Однак такі виплати офіційно називаються не пенсією, а щомісячним довічним грошовим утриманням.

Це спеціальна виплата, яка призначається суддям у відставці на все життя та може виплачуватися замість звичайної пенсії відповідно до законодавства.

Щоб суддя міг отримувати пенсію на загальних умовах, він має офіційно піти у відставку. Крім того, необхідно досягти встановленого віку:

62 роки — для чоловіків;

60 років — для жінок.

Якщо суддя виходить у відставку раніше, ніж досягне пенсійного віку, він все одно зберігає право на щомісячне довічне грошове утримання. Після досягнення необхідного віку за ним закріплюється можливість вибору між:

отриманням довічного грошового утримання;

переходом на пенсію згідно з положеннями закону № 1058-IV від 9 червня 2003 року.

Від чого залежить розмір виплат

Розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці становить 50% винагороди, яку отримує чинний суддя на відповідній посаді. За кожен рік роботи понад 20-річний стаж виплата збільшується на 2%. Обмежень на максимальний розмір виплат немає.

Раніше ми писали, що питання пенсійного забезпечення залишається важливим для українців, адже виплати часто низькі, а вимоги до стажу постійно зростають. Проте деякі категорії громадян можуть скористатися правом на дострокову пенсію.

Також ми розповідали, що в Україні ще у 2011 році ухвалили закон, що поступово збільшував пенсійний вік для жінок із 55 до 60 років. Остаточне зрівняння пенсійного віку для всіх громадян відбулося 1 квітня 2021 року — тепер і чоловіки, і жінки виходять на пенсію у 60 років. Для жінок цей процес тривав поступово, додаючи по 6 місяців щороку.