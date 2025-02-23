Правила виходу на пенсію у 2025 — кому виплати призначають у 50 років

Бабуся з онукою. Фото: Pexels

Питання пенсійного забезпечення в Україні залишається актуальним, адже виплати не завжди великі, а вимоги до трудового стажу взагалі підвищують щороку. Водночас для окремих категорій громадян передбачена можливість дострокового виходу на пенсію.

Про те, хто може вийти на пенсію достроково та що для цього потрібно, зазначається в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Для кого діють спеціальні умови виходу на пенсію

Сім’я вважається багатодітною, якщо виховує трьох і більше дітей. Однак матері трьох дітей не мають права на дострокову пенсію. Водночас жінки, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку або є матерями дітей з інвалідністю чи тяжкохворих, можуть вийти на пенсію у 50 років. Головною умовою є наявність щонайменше 15 років страхового стажу.

Наразі мінімальна пенсія багатодітної матері становить 2 361 гривню (відповідно до чинного прожиткового мінімуму). Якщо жінка не має необхідного трудового стажу, але виконала умову щодо кількості дітей, їй автоматично зарахують 15 років стажу, навіть без офіційного працевлаштування.

Якщо дітей виховував батько, він також може вийти на пенсію раніше — у 55 років, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу.

Від чого залежить розмір пенсії

Жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей, можуть отримувати доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Розмір такої надбавки становить від 35% до 40% від прожиткового мінімуму та залежить від кількості дітей у сім’ї.

Таким чином, для багатодітних батьків передбачені певні пільги щодо пенсійного забезпечення, однак право на дострокову пенсію мають лише ті, хто виховав п’ятьох і більше дітей або доглядав за дітьми з інвалідністю.

Раніше ми писали, що в Україні поступово змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Починаючи з 2025 року, українці, які прагнуть завершити трудову діяльність у 60 років, повинні мати щонайменше 32 роки стажу. Водночас для осіб з інвалідністю передбачені інші умови.

Також ми розповідали, що у 2025 році оновилися правила пенсійного забезпечення: щоб отримати виплати у 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Однак розмір мінімальних і максимальних пенсій залишиться на рівні попереднього року.