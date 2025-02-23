Правила выхода на пенсию в 2025 — кому выплаты назначают в 50 лет

Бабушка с внучкой. Фото: Pexels

Вопрос пенсионного обеспечения в Украине остается актуальным, ведь выплаты не всегда большие, а требования к трудовому стажу вообще повышают ежегодно. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

О том, кто может выйти на пенсию досрочно и что для этого нужно, указывается в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Для кого действуют специальные условия выхода на пенсию

Семья считается многодетной, если воспитывает троих и более детей. Однако матери трех детей не имеют права на досрочную пенсию. В то же время женщины, которые воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста или являются матерями детей с инвалидностью или тяжелобольных, могут выйти на пенсию в 50 лет. Главным условием является наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Сейчас минимальная пенсия многодетной матери составляет 2 361 гривну (согласно действующему прожиточному минимуму). Если женщина не имеет необходимого трудового стажа, но выполнила условие по количеству детей, ей автоматически зачислят 15 лет стажа, даже без официального трудоустройства.

Если детей воспитывал отец, он также может выйти на пенсию раньше — в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.

От чего зависит размер пенсии

Женщины, которые воспитали пятерых и более детей, могут получать доплату к пенсии за особые заслуги перед государством. Размер такой надбавки составляет от 35% до 40% от прожиточного минимума и зависит от количества детей в семье.

Таким образом, для многодетных родителей предусмотрены определенные льготы по пенсионному обеспечению, однако право на досрочную пенсию имеют только те, кто воспитал пятерых и более детей или ухаживал за детьми с инвалидностью.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно меняются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Начиная с 2025 года, украинцы, которые стремятся завершить трудовую деятельность в 60 лет, должны иметь не менее 32 лет стажа. В то же время для лиц с инвалидностью предусмотрены другие условия.

Также мы рассказывали, что в 2025 году обновились правила пенсионного обеспечения: чтобы получить выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Однако размер минимальных и максимальных пенсий останется на уровне предыдущего года.