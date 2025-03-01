Пенсия в пол зарплаты — кто имеет право на такие выплаты в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие граждане Украины получают пенсионные выплаты, не превышающие 30% от их прежнего заработка. В то же время существует категория лиц, для которых этот показатель может достигать 50% от их зарплаты.

О том, для кого пенсия составляет половину зарплаты, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

У кого пенсия составляет 50% от прежнего дохода

Речь идет о судьях, которые работали в местных, апелляционных судах и Верховном Суде и вышли на заслуженный отдых. Однако такие выплаты официально называются не пенсией, а ежемесячным пожизненным денежным содержанием.

Это специальная выплата, которая назначается судьям в отставке на всю жизнь и может выплачиваться вместо обычной пенсии в соответствии с законодательством.

Чтобы судья мог получать пенсию на общих условиях, он должен официально уйти в отставку. Кроме того, необходимо достичь установленного возраста:

62 года — для мужчин;

60 лет — для женщин.

Если судья выходит в отставку раньше, чем достигнет пенсионного возраста, он все равно сохраняет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание. После достижения необходимого возраста за ним закрепляется возможность выбора между:

получением пожизненного денежного содержания;

переходом на пенсию согласно положениям закона № 1058-IV от 9 июня 2003 года.

От чего зависит размер выплат

Размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке составляет 50% вознаграждения, которое получает действующий судья на соответствующей должности. За каждый год работы свыше 20-летнего стажа выплата увеличивается на 2%. Ограничений на максимальный размер выплат нет.

Ранее мы писали, что вопрос пенсионного обеспечения остается важным для украинцев, ведь выплаты часто низкие, а требования к стажу постоянно растут. Однако некоторые категории граждан могут воспользоваться правом на досрочную пенсию.

Также мы рассказывали, что в Украине еще в 2011 году приняли закон, который постепенно увеличивал пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Окончательное уравнивание пенсионного возраста для всех граждан произошло 1 апреля 2021 года — теперь и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 60 лет. Для женщин этот процесс продолжался постепенно, добавляя по 6 месяцев каждый год.