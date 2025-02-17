Нові умови виходу на пенсію для жінок в Україні — що змінилось у 2025 році

Бабуся сидить на лавці. Фото: УНІАН

До 2028 року в Україні щороку змінюються умови виходу на пенсію. Зокрема, поступово підвищуються вимоги до страхового стажу. У 2025 році чоловіки та жінки зможуть вийти на пенсію у 60 років лише за умови наявності щонайменше 32 років страхового стажу.

Про те, скільки стажу потрібно мати українкам для виходу на пенсію та що змінилось у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Чому жінки виходять на пенсію у 60 років

Ще у 2011 році в Україні був ухвалений закон, який поступово підвищив пенсійний вік для жінок із 55 до 60 років. З 1 квітня 2021 року всі українці, незалежно від статі, виходять на пенсію у 60 років. Для жінок підвищення відбувалося поступово — щорічно пенсійний вік зростав на 6 місяців до остаточного підвищення у 2021 році.

Пенсійна реформа 2017 року передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу на 12 місяців. До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років становитиме 35 років. Наразі умови такі:

Щоб вийти на пенсію цьогоріч, жінкам, яким виповнилось 60, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Оформити пенсію у 63 роки можна за наявності страхового стажу від 22 до 32 років. Для виходу на пенсію в 65 років потрібно мати від 15 до 22 років стажу. Якщо до 65-річного віку мінімальний страховий стаж не накопичено, пенсія за віком не призначається, але держава виплачуватиме соціальну допомогу в розмірі 2 361 грн.

Тож, якщо у 2025 році жінка або чоловік матимуть менше ніж 32 років стажу, вони не зможуть вийти на пенсію у 60 років та будуть змушені працювати.

Хто з українок може вийти на пенсію раніше

Достроково оформити пенсію у 50 років можуть багатодітні матері, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Вони можуть вийти на пенсію за віком, якщо мають мінімум 15 років страхового стажу (відповідно до ст. 115 Закону України № 1058-IV від 09.07.2003).

Багатодітні батьки також мають право на достроковий вихід на пенсію. Якщо п’ятьох чи більше дітей виховував батько, він може вийти на пенсію у 55 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Раніше ми писали, що індексація пенсій в Україні на 2025 рік запланована на березень. Хоча точні суми підвищень поки що не оголошені, багато пенсіонерів уже з нетерпінням чекають змін. Проте стало відомо, що надбавки отримають далеко не всі українці.

Також ми розповідали, що з початку 2025 року в Україні зросли вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Відтепер як чоловіки, так і жінки повинні мати не менше 32 років стажу. Проте не всім, хто досяг пенсійного віку, вдається виконати цю умову. Для таких громадян передбачено підтримку у вигляді державної соціальної допомоги.