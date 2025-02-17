Новые условия выхода на пенсию для женщин в Украине — что изменилось в 2025 году

Бабушка сидит на скамейке. Фото: УНИАН

До 2028 года в Украине ежегодно меняются условия выхода на пенсию. В частности, постепенно повышаются требования к страховому стажу. В 2025 году мужчины и женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет только при условии наличия не менее 32 лет страхового стажа.

О том, сколько стажа нужно иметь украинкам для выхода на пенсию и что изменилось в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему женщины выходят на пенсию в 60 лет

Еще в 2011 году в Украине был принят закон, который постепенно повысил пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. С 1 апреля 2021 года все украинцы, независимо от пола, выходят на пенсию в 60 лет. Для женщин повышение происходило постепенно — ежегодно пенсионный возраст рос на 6 месяцев до окончательного повышения в 2021 году.

Пенсионная реформа 2017 года предусматривает ежегодное повышение требований к страховому стажу на 12 месяцев. К 2028 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет составит 35 лет. Сейчас условия таковы:

Чтобы выйти на пенсию в этом году, женщинам, которым исполнилось 60, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Оформить пенсию в 63 года можно при наличии страхового стажа от 22 до 32 лет. Для выхода на пенсию в 65 лет нужно иметь от 15 до 22 лет стажа. Если до 65-летнего возраста минимальный страховой стаж не накоплен, пенсия по возрасту не назначается, но государство будет выплачивать социальную помощь в размере 2 361 грн.

Поэтому, если в 2025 году женщина или мужчина будут иметь менее 32 лет стажа, они не смогут выйти на пенсию в 60 лет и будут вынуждены работать.

Кто из украинок может выйти на пенсию раньше

Досрочно оформить пенсию в 50 лет могут многодетные матери, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Они могут выйти на пенсию по возрасту, если имеют минимум 15 лет страхового стажа (в соответствии со ст. 115 Закона Украины № 1058-IV от 09.07.2003).

Многодетные отцы также имеют право на досрочный выход на пенсию. Если пятерых или более детей воспитывал отец, он может выйти на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Ранее мы писали, что индексация пенсий в Украине на 2025 год запланирована на март. Хотя точные суммы повышений пока не объявлены, многие пенсионеры уже с нетерпением ждут изменений. Однако стало известно, что прибавки получат далеко не все украинцы.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года в Украине выросли требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Отныне как мужчины, так и женщины должны иметь не менее 32 лет стажа. Однако не всем, кто достиг пенсионного возраста, удается выполнить это условие. Для таких граждан предусмотрена поддержка в виде государственной социальной помощи.