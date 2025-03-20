Минималка для украинцев — какой будет сумма с 1 апреля

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбор места работы зависит от многих факторов, среди которых особое место занимает размер заработной платы. Он является главным стимулом для работников добросовестно выполнять свои обязанности. Особое значение имеет минимальная зарплата, которая ежегодно пересматривается государством в соответствии с экономической ситуацией, и является гарантированной суммой для всех работников.

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине с 1 апреля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Минимальная зарплата — это гарантированный государством минимум оплаты труда за месяц или час. Она является обязательной для всех работодателей, независимо от формы собственности.

Согласно действующему Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января 2025 года минимальная зарплата остается на уровне 8 000 грн. Для получения этой суммы работник должен отрабатывать 40 часов в неделю — стандартный пятидневный график с 8-часовым рабочим днем.

Пока не сообщалось о пересмотре этого показателя, хотя в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает постепенное повышение минималки.

На сколько предлагают повысить минималку

Документ предусматривает постепенное повышение размера минимальной зарплаты, первый этап которого запланирован на 1 апреля 2025 года. Если бы законопроект был принят, минимальная зарплата повышалась бы следующим образом:

с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час);

с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Скриншот: Сравнительная таблица

к законопроекту

Эти изменения должны способствовать улучшению уровня жизни граждан, но пока они остаются в виде законопроекта, который требует дальнейшего рассмотрения властями.

Ранее мы писали, что в Украине до сих пор планируют реформировать упрощенную систему налогообложения. Власти намерены пересмотреть условия деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и повысить размер налоговых ставок.

Также мы рассказывали, что 12 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предлагающий внести изменения в статью 94 Закона "О Национальной полиции". Его основная цель — обновить и повысить уровень денежного обеспечения сотрудников полиции.