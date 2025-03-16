Податки для ФОП знову можуть змінитися — які суми пропонують в Мінфіні

Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються в силі. Уряд має намір змінити умови для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та підвищити податкові ставки.

Про те, які зміни готують для підприємців, зазначається у Звіті Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.

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На скільки планують підвищити податки ФОПам

Очікується, що реформа буде реалізована через рік після виконання заходів, визначених у Стратегії національних доходів, а саме підрозділом 4.2.3(b).

Згідно з планом, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово підвищуватися до рівня стандартної ставки податку на прибуток (18%). Після трирічного перехідного періоду юридичні особи більше не зможуть користуватися спрощеною системою. —

Для ФОПів, які належать до другої та третьої групи, планується об'єднання груп, а ставки податку на доходи будуть диференційованими:

мінімальна ставка становитиме 3% для торгівельної діяльності;

максимальна досягатиме 17% для деяких послуг.

Також запровадять обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для платників податків другої групи.

Протягом трьох років ставки єдиного податку для сільськогосподарських підприємств зростатимуть до рівня податку на прибуток. Для таких підприємств також буде розширено базу оподаткування.

На цю новину відреагував народний депутат України, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк:

"Не знаю, хто там в Уряді вирішив що хоче піднімати податки на ФОПів до 18%… Але скажу, що нуль на це шансів! Наш податковий Комітет це ніколи не пропустить. Не тільки я, але і, переконаний, колеги з Слуги ніколи не проголосують".

Чим пояснюється можливе підвищення податків

На 1 січня 2025 року кількість ФОПів, що застосовують спрощену систему, становить 1,625 млн осіб. В цілому, надходження від ФОПів перевищать 55 млрд грн, що на 17,1 млрд більше, ніж у 2024 році.

Реформа є частиною Національної стратегії доходів, затвердженої урядом у грудні 2023 року. Вона також передбачає повернення до прогресивної шкали податків на доходи фізичних осіб. Ці зміни мають на меті поліпшити податкове адміністрування та залучити додаткові кошти до бюджету України.

Раніше ми писали, що більшість порушень ФОПів караються адміністративно — здебільшого штрафами. Проте окремі правопорушення можуть спричинити й кримінальну відповідальність.

Також ми розповідали, що ФОПам залишилося кілька днів для подання заяви на зміну групи єдиного податку. Перейти на іншу групу можна лише раз на рік з початку кварталу. Хто не встигне до 17 березня — зможе зробити це тільки з липня.