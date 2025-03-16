Налоги для ФЛП снова могут измениться — какие суммы предлагают в Минфине

Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. Правительство намерено изменить условия для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и повысить налоговые ставки.

О том, какие изменения готовят для предпринимателей, отмечается в Отчете Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.

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На сколько планируют повысить налоги ФОПам

Ожидается, что реформа будет реализована через год после выполнения мероприятий, определенных в Стратегии национальных доходов, а именно подразделом 4.2.3 (b).

Согласно плану, ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно повышаться до уровня стандартной ставки налога на прибыль (18%). После трехлетнего переходного периода юридические лица больше не смогут пользоваться упрощенной системой.

Для ФЛП, которые относятся ко второй и третьей группе, планируется объединение групп, а ставки налога на доходы будут дифференцированными:

минимальная ставка будет составлять 3% для торговой деятельности;

максимальная будет достигать 17% для некоторых услуг.

Также введут обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для налогоплательщиков второй группы.

В течение трех лет ставки единого налога для сельскохозяйственных предприятий будут расти до уровня налога на прибыль. Для таких предприятий также будет расширена база налогообложения.

На эту новость отреагировал народный депутат Украины, первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк:

"Не знаю, кто там в Правительстве решил что хочет поднимать налоги на ФЛП до 18%... Но скажу, что ноль на это шансов! Наш налоговый Комитет это никогда не пропустит. Не только я, но и, убежден, коллеги из Слуги никогда не проголосуют".

Чем объясняется возможное повышение налогов

На 1 января 2025 года количество ФОПов, применяющих упрощенную систему, составляет 1,625 млн человек. В целом, поступления от ФОПов превысят 55 млрд грн, что на 17,1 млрд больше, чем в 2024 году.

Реформа является частью Национальной стратегии доходов, утвержденной правительством в декабре 2023 года. Она также предусматривает возвращение к прогрессивной шкале налогов на доходы физических лиц. Эти изменения имеют целью улучшить налоговое администрирование и привлечь дополнительные средства в бюджет Украины.

Ранее мы писали, что большинство нарушений ФЛП наказываются административно — в основном штрафами. Однако отдельные правонарушения могут повлечь и уголовную ответственность.

Также мы рассказывали, что ФЛП осталось несколько дней для подачи заявления на смену группы единого налога. Перейти на другую группу можно только раз в год с начала квартала. Кто не успеет до 17 марта — сможет сделать это только с июля.