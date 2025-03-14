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Часу на роздуми немає — що треба зробити ФОПу до 17 березня

14 березня 2025 11:33
Єлизавета Супівська - редактор
Заява в податкову від ФОПа — що треба обов’язково зробити до 17 березня
Подання заяви в Електронному кабінеті. Фото: zak.tax.gov.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Фізичні особи-підприємці мають всього кілька днів до завершення терміну подання заяви на зміну групи єдиного податку. ФОПи можуть перейти на іншу групу ЄП з нового кварталу, але тільки раз на рік. Якщо не встигнути до 17 березня, доведеться чекати завершення 2 кварталу, тобто до липня, аби зміни набули чинності.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Сумській області.

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Що треба зробити ФОП до 17 березня

Трапляються випадки, коли необхідно змінити групу єдиного податку, залишившись на спрощеній системі. Закон дозволяє один перехід на рік, а відповідна заява подається до крайньої дати в поточному кварталі. Щоб стати платником іншої групи, необхідно звернутися в Державну податкову службу до 17 березня включно. Тоді зміна запрацює вже з 1 квітня.

Перехід здійснюється в таких випадках:

  • ФОП планує змінити діяльність;
  • наближається перевищення річного ліміту доходу;
  • є бажання зменшити податкове навантаження, якщо це передбачено умовами обраної групи;
  • найм працівників, чисельність яких перевищує дозволену;
  • бажання працювати з контрагентами, що доступно лише представникам 2 і 3 груп;
  • ФОП планує стати платником податку на додану вартість (можливо на 3 групі).

 

Інформація від ДПС
Інформаційна довідка від податкової. Фото: ДПС

Тож причин, чому підприємцям може знадобитися перехід на іншу групу єдиного податку, доволі багато. Незалежно від підстави, заява подається різними способами. Найзручніше це зробити в Електронному кабінеті платника. Також можна особисто прийти в територіальне відділення ДПС або скористатися послугами пошти.

До речі, 17 березня є крайньою датою для обрання спрощеної системи оподаткування. Якщо ФОП перебуває на загальній системі, але потребує змін, то може звернутися в контролюючий орган так само, як у випадку з переходом на іншу групу.

Податківці розглядають заявку протягом двох робочих днів, після чого реєструють суб'єкта платником єдиного податку чи відмовляють у переході, вказуючи причину такого рішення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичним особам-підприємцям хочуть повернути добровільну сплату єдиного соціального внеску. Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт пропонує забезпечити українців воєнною пільгою до завершення особливого періоду і протягом 12 місяців після.

Також ми писали, що в Україні зміняться штрафи за неінформування про участь у міжнародній групі компаній. З 25 березня підприємці платитимуть 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи (було 50 ПМ), тобто 302 800 грн, якщо не подадуть повідомлення в ДПС.

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