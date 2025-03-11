Нові штрафи для платників податків — що зміниться з 25 березня

Документи і калькулятор. Фото: Pexels

Для представників бізнесу зміняться штрафи за порушення строків звітності. З 25 березня 2025 року доведеться платити більше за неінформування про участь у міжнародній групі компаній. Натомість штраф за несвоєчасне подання звіту з трансфертного ціноутворення зменшиться.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Житомирській області.

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Нові розміри штрафів

Наприкінці березня наберуть чинності такі розміри фінансових санкцій:

штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній — 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи (було 50 ПМ), тобто 302 800 грн;

штраф за несвоєчасне подання звітності — 50 прожиткових мінімумів (було 100 ПМ), тобто 151 400 грн;

штраф за затримку декларування контрольованих операцій — 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб за день (3 028 грн), але не більше 300 ПМ або 0,5% від суми операцій.

"Важливо: штрафи за результатами перевірок контролюючих органів застосовуються у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування", — уточнили фахівці ДПС.

Хто подає звітність з ТЦУ

Міжнародною групою компаній визнають два чи більше підприємства, які ведуть діяльність у різних країнах, але пов'язані між собою контролем/власністю або стратегічним партнерством. Вони можуть співпрацювати для спільного розвитку, оптимізації виробничих процесів, обміну доступом до ринків тощо.

Власне звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній зобов’язані подавати платники податку на прибуток. Інформування відбувається за наявності таких умов:

платник є учасником відповідної міжнародної групи компаній;

платник у звітному році фактично здійснював контрольовані операції.

Що стосується неплатників податку на прибуток, то вони не звітують з трансфертного ціноутворення, оскільки не здійснюють контрольовані операції.

Нагадаємо, в березні 2025 року ФОПи повинні вчасно заплатити податки і відзвітувати перед контролюючим органом. Інакше загрожують чималі штрафи за несвоєчасне виконання податкових зобов’язань.

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