Новые штрафы для налогоплательщиков — что изменится с 25 марта

Документы и калькулятор. Фото: Pexels

Для представителей бизнеса изменятся штрафы за нарушение сроков отчетности. С 25 марта 2025 года придется платить больше за неинформирование об участии в международной группе компаний. Зато штраф за несвоевременное представление отчета по трансфертному ценообразованию уменьшится.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Житомирской области.

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В конце марта вступят в силу такие размеры финансовых санкций:

штраф за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний — 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (было 50 ПМ), то есть 302 800 грн;

штраф за несвоевременную подачу отчетности — 50 прожиточных минимумов (было 100 ПМ), то есть 151 400 грн;

штраф за задержку декларирования контролируемых операций — 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц за день (3 028 грн), но не более 300 ПМ или 0,5% от суммы операций.

"Важно: штрафы по результатам проверок контролирующих органов применяются в размерах, действующих на момент принятия решения об их применении", — уточнили специалисты ГНС.

Кто подает отчетность по ТЦО

Международной группой компаний признают два или более предприятия, которые ведут деятельность в разных странах, но связаны между собой контролем/собственностью или стратегическим партнерством. Они могут сотрудничать для совместного развития, оптимизации производственных процессов, обмена доступом к рынкам и т.д.

Собственно отчет о контролируемых операциях и уведомление об участии в международной группе компаний обязаны подавать плательщики налога на прибыль. Информирование происходит при наличии таких условий:

плательщик является участником соответствующей международной группы компаний;

плательщик в отчетном году фактически осуществлял контролируемые операции.

Что касается неплательщиков налога на прибыль, то они не отчитываются по трансфертному ценообразованию, поскольку не осуществляют контролируемые операции.

Напомним, в марте 2025 года ФЛП должны вовремя заплатить налоги и отчитаться перед контролирующим органом. Иначе грозят немалые штрафы за несвоевременное выполнение налоговых обязательств.

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