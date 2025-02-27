Коли обов’язково подавати форму 20-ОПП і хто з ФОПів повинен це зробити

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Якщо ФОП орендує чи володіє об’єктом оподаткування, наприклад нерухомістю, автомобілем, земельною ділянкою тощо, він повинен повідомити про це контролюючий орган. І неважливо, яка система оподаткування — спрощена чи загальна. За відсутність звітності загрожує покарання, тобто штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке форма 20-ОПП і в яких випадках її треба подавати.

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Навіщо подавати форму 20-ОПП

Цей обов’язок лежить на всіх фізичних особах-підприємцях, які користуються об’єктами оподаткування. Податкова служба має знати, що ФОП володіє транспортним засобом, приміщенням або землею (навіть на умовах оренди).

Форма 20-ОПП має офіційну назву "Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність".

Відсутність звітності загрожує чималими проблемами для підприємця. Контролюючий орган може визнати ФОПа ризиковим і заблокувати податкові накладні. Дається лише 10 робочих днів після реєстрації власного бізнесу чи появи змін по об'єкту оподаткування для заповнення та надсилання форми.

"У 20-ОПП треба показувати всі об'єкти, пов'язані з отриманням доходу ФОП (наприклад, якщо ФОП у своїй господарській діяльності використовує земельну ділянку, легковий автомобіль, кіоск, магазин тощо, їх потрібно вказати у цій формі) або зміни відомостей про такий об'єкт", — розповіли фахівці порталу Taxer.

Коли форма 20-ОПП є обов’язковою

Можна виділити такі поширені ситуації, коли ФОПи повинні звітувати перед контролюючим органом за формою 20-ОПП:

підприємство уклало договір оренди офісного приміщення;

змінилася назва вулиці чи населеного пункту, де знаходиться об’єкт оподаткування;

ФОП вирішив закрити складське приміщення;

відбулося передання автомобіля в короткострокову оренду.

Також пам'ятайте, що без 20-ОПП неможливо зареєструвати РРО/ПРРО, оскільки податкова відмовить у встановленні касового апарату.

Згідно з поясненнями Державної податкової служби, в документі необхідно вказати тип об'єкта (нерухомість, транспортний засіб тощо), його адресу, дані про право власності чи користування, а також стан (новий, змінений, виведений з експлуатації).

Відсутність звітності карається фінансовою санкцією. За неподання або несвоєчасне подання передбачений штраф у розмірі 340 грн. За друге порушення протягом року сума подвоюється до 680 грн.

Нагадаємо, в Україні частково скасували податок на прибуток. Народні депутати проголосували за законопроєкт, згідно з яким ліміт благодійних внесків для підприємств становитиме не 4% від прибутку, а 8% (до кінця року, в якому завершиться воєнний стан).

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці можуть працювати за наймом. Закон не забороняє одночасно здійснювати господарську діяльність і мати офіційну роботу. Такі ФОПи навіть користуються пільгою зі сплати єдиного соціального внеску.