Когда обязательно подавать форму 20-ОПП и кто из ФЛП должен это сделать

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Если ФЛП арендует или владеет объектом налогообложения, например недвижимостью, автомобилем, земельным участком и т.д., он должен сообщить об этом в контролирующий орган. И неважно, какая система налогообложения — упрощенная или общая. За отсутствие отчетности грозит наказание, то есть штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое форма 20-ОПП и в каких случаях ее надо подавать.

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Зачем подавать форму 20-ОПП

Эта обязанность лежит на всех физических лицах-предпринимателях, которые пользуются объектами налогообложения. Налоговая служба должна знать, что ФЛП владеет транспортным средством, помещением или землей (даже на условиях аренды).

Форма 20-ОПП имеет официальное название "Уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, или через которые осуществляется деятельность".

Отсутствие отчетности грозит немалыми проблемами для предпринимателя. Контролирующий орган может признать ФЛП рисковым и заблокировать налоговые накладные. Дается всего 10 рабочих дней после регистрации собственного бизнеса или появления изменений по объекту налогообложения для заполнения и отправки формы.

"В 20-ОПП надо показывать все объекты, связанные с получением дохода ФЛП (например, если ФЛП в своей хозяйственной деятельности использует земельный участок, легковой автомобиль, киоск, магазин и т.д., их нужно указать в этой форме) или изменения сведений о таком объекте", — рассказали специалисты портала Taxer.

Когда форма 20-ОПП является обязательной

Можно выделить такие распространенные ситуации, когда ФЛП должны отчитаться перед контролирующим органом по форме 20-ОПП:

предприятие заключило договор аренды офисного помещения;

изменилось название улицы или населенного пункта, где находится объект налогообложения;

ФЛП решил закрыть складское помещение;

произошла передача автомобиля в краткосрочную аренду.

Также помните, что без 20-ОПП невозможно зарегистрировать РРО/ПРРО, поскольку налоговая откажет в установке кассового аппарата.

Согласно пояснениям Государственной налоговой службы, в документе необходимо указать тип объекта (недвижимость, транспортное средство и т.д.), его адрес, данные о праве собственности или пользования, а также состояние (новый, измененный, выведенный из эксплуатации).

Отсутствие отчетности наказывается финансовой санкцией. За непредставление или несвоевременное представление предусмотрен штраф в размере 340 грн. За второе нарушение в течение года сумма удваивается до 680 грн.

Напомним, в Украине частично отменили налог на прибыль. Народные депутаты проголосовали за законопроект, согласно которому лимит благотворительных взносов для предприятий будет составлять не 4% от прибыли, а 8% (до конца года, в котором завершится военное положение).

Также мы писали, что физические лица-предприниматели могут работать по найму. Закон не запрещает одновременно осуществлять хозяйственную деятельность и иметь официальную работу. Такие ФЛП даже пользуются льготой по уплате единого социального взноса.