Максимальні штрафи для ФОПів у березні 2025 – чому карають

Українські гривні в руках. Фото: УНІАН

Податківці мають чимало причин оштрафувати ФОПів, бо законодавство містить багато вимог і правил, які підприємці здатні порушити. За деякі помилки загрожує серйозне фінансове покарання, стикатися з яким ніхто не хоче.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть оштрафувати ФОПів на максимальні суми в березні 2025 року.

Читайте також:

Великі штрафи для ФОП

Розміри фінансового стягнення залежать від виду порушення і частоти його скоєння протягом року. Бо у випадку повторного притягнення до відповідальності за аналогічний вчинок сума штрафу сильно зростає. Максимальні розміри санкцій загрожують за серйозні проступки, наприклад за неоформлення найманих працівників чи роботу без РРО.

У березні 2025 року ФОПів чекають такі штрафи за недотримання приписів закону:

відсутність у магазині/точці продажу безготівкового розрахунку (POS-терміналу) — від 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафу від Держпродспоживслужби;

ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) — 8 000 грн, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня;

недотримання вимог щодо працевлаштування — від 8 500 до 34 000 грн;

ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП — від 17 000 до 85 000 грн;

неоформлення найманих працівників — від 80 000 до 240 000 грн за кожного співробітника (сума залежить від частоти скоєння порушення);

недопуск інспектора праці до перевірки — 128 000 грн;

видача фіскальних чеків старої форми — 100% суми, вказаної в документі (нова форма чека набуде чинності з 1 березня);

відсутність реєстратора розрахункових операцій — 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку повторного порушення).

Якщо підприємець хоче зекономити на встановленні РРО чи офіційному найманні співробітників, то в перспективі може витратити набагато більше коштів на штрафи, ніж міг заплатити податків у державний бюджет. Тому це погана стратегія — уникати дотримання вимог закону, аби зберегти свої гроші.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці мають право вести господарську діяльність та одночасно працювати за наймом. Отримання доходу від бізнесу та офіційної роботи не забороняється законом. Зате такі ФОПи мають пільгу зі сплати єдиного соціального внеску.

Також ми писали, що неподання податкової декларації карається штрафом у розмірі 340 грн. Стільки ж доведеться заплатити підприємцям, які несвоєчасно подали звітність або включили туди недостовірну інформацію.