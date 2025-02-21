ФОП та офіційна робота одночасно – чи можуть українці все поєднати

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

В Україні досить багато людей ведуть підприємницьку діяльність. Власний бізнес не завжди здатен забезпечити фінансову незалежність, особливо на старті. Тому ФОПи цікавляться питанням, чи можна поєднувати дві форми зайнятості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть ФОПи працювати за наймом.

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Офіційна робота і ФОП

Законодавство України не обмежує право громадян на здійснення господарської діяльності. Згідно з Конституцією, люди можуть як вести бізнес за обраним напрямком, так і виконувати посадові обов’язки після укладання трудового договору/контракту з роботодавцем. Важливо уточнити, що в договорі ставить підпис фізична особа, а не ФОП.

Податковий консультант Михайло Смокович написав у власному Telegtam-каналі, що не виникає жодних суперечностей у випадку поєднання офіційної роботи з підприємницькою діяльністю. Такі українці одночасно отримують зарплату і доходи від ведення бізнесу.

Звісно, роботодавець може дізнатися про наявність статусу ФОП. Це легко зробити, ввівши ідентифікаційний код людини в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Тоді керівник може засумніватися, чи встигатиме працівник виконувати посадові обов’язки. Водночас звільнення через реєстрацію власної справи не є законним рішенням.

Пільга з ЄСВ

Існує додаткова пільга для українців, як поєднують роботу з підприємництвом. З 1 січня 2025 року для представників бізнесу повернули зобов’язання регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок. Розмір становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 760 грн. Раніше ФОПи мали змогу користуватися воєнною пільгою і за власним бажанням сплачувати ЄСВ.

Тож для багатьох це стало серйозним ударом по фінансам. Але найманим працівникам легше, адже за них внески робить роботодавець із власної кишені. Таким чином, підприємцеві не потрібно двічі сплачувати ЄСВ, він може цілком законно позбутися фінансового зобов’язання.

Нагадаємо, фізичні особи підприємці на загальній системі сплачують військовий збір по-іншому. Вони вносять авансові платежі по завершенню календарного кварталу до 20 числа наступного місяця. А ФОПи-спрощенці мають поповнювати державний бюджет в інші терміни.

Також ми писали, що українці можуть повернути помилково сплачені податки і збори. Для цього треба подати відповідну заяву в ДПС, користуючись функціоналом Електронного кабінету платника. Форма звернення залежить від виду податкового зобов’язання.