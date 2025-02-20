Як ФОП правильно сплатити військовий збір у 2025 році – пояснення

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування повинні сплачувати військовий збір. Це новий обов’язок, запроваджений для представників бізнесу з 1 січня 2025 року. Але не всі ФОПи знають про важливі нюанси сплати безпосередньо для суб’єктів господарювання на загальній системі.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

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Підприємці повинні розраховувати і сплачувати військовий збір за правилами обчислення податку на доходи фізичних осіб, згідно зі статтею 177 ПКУ. Тобто мають подавати річну декларацію в контролюючий орган і вносити авансові платежі з ПДФО на підставі фактичних доходів і витрат за кожний календарний квартал.

"Авансові внески розраховуються платником податку самостійно, згідно з фактичними даними обліку доходів і витрат, та сплачуються в бюджет до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня)", — йдеться в Кодексі.

Виходить, військовий збір також необхідно сплачувати за підсумками кварталів до 20 числа. Важливо врахувати, що представники загальної системи розраховуються не пізніше 19 числа відповідного місяця, на відміну від спрощенців, граничний термін для яких настає наступного дня.

Авансовий платіж за четвертий календарний квартал обчислювати не потрібно. Остаточний розрахунок відбувається протягом 10 календарних днів після подання річної декларації (до 1 травня). Отже, повноцінно заплатити військовий збір за попередній рік необхідно до 10 травня.

У ФОПів на загальній системі оподаткування і та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ставка збору перебуває на рівні 5% від доходу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з зарплат українців стягують податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Аби порахувати "чисту" суму, необхідно з офіційного окладу відняти 18% ПДФО та 5% збору. Плюс роботодавець власним коштом сплачує єдиний соціальний внесок (22%).

Також ми писали, що в Україні за підсумками січня 2025 року закрилися понад 61 000 ФОПів. Це антирекорд, причина якому — збільшення податкового навантаження. Бо для підприємців запровадили військовий збір і повернули ЄСВ.