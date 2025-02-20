Как ФЛП правильно уплатить военный сбор в 2025 году – объяснение

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения должны платить военный сбор. Это новая обязанность, введенная для представителей бизнеса с 1 января 2025 года. Но не все ФЛП знают о важных нюансах уплаты непосредственно для субъектов хозяйствования на общей системе.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

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Предпринимателям нужно рассчитывать и уплачивать военный сбор по правилам исчисления налога на доходы физических лиц, согласно статье 177 НКУ. То есть они должны подавать годовую декларацию в контролирующий орган и вносить авансовые платежи по НДФЛ на основании фактических доходов и расходов за каждый календарный квартал.

"Авансовые взносы рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно, согласно фактическим данным учета доходов и расходов, и уплачиваются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом (до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября)", — говорится в Кодексе.

Получается, военный сбор также необходимо уплачивать по итогам кварталов до 20 числа. Важно учесть, что представители общей системы рассчитываются не позднее 19 числа соответствующего месяца, в отличие от упрощенцев, предельный срок для которых наступает на следующий день.

Авансовый платеж за четвертый календарный квартал исчислять не нужно. Окончательный расчет происходит в течение 10 календарных дней после подачи годовой декларации (до 1 мая). Так что полноценно заплатить военный сбор за предыдущий год необходимо до 10 мая.

У ФЛП на общей системе налогообложения и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, ставка сбора находится на уровне 5% от дохода.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с зарплат украинцев взимают налог на доходы физических лиц и военный сбор. Чтобы посчитать "чистую" сумму, необходимо из официального оклада вычесть 18% НДФЛ и 5% сбора. Плюс работодатель за свой счет платит единый социальный взнос (22%).

Также мы писали, что в Украине по итогам января 2025 года закрылись более 61 000 ФЛП. Это антирекорд, причина которого — увеличение налоговой нагрузки. Потому что для предпринимателей ввели военный сбор и вернули ЕСВ.