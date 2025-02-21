ФЛП и официальная работа одновременно – могут ли украинцы все совместить

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В Украине достаточно много людей ведут предпринимательскую деятельность. Собственный бизнес не всегда способен обеспечить финансовую независимость, особенно на старте. Поэтому ФЛП интересуются вопросом, можно ли совмещать две формы занятости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли ФЛП работать по найму.

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Официальная работа и ФЛП

Законодательство Украины не ограничивает право граждан на осуществление хозяйственной деятельности. Согласно Конституции, люди могут как вести бизнес по выбранному направлению, так и выполнять должностные обязанности после заключения трудового договора/контракта с работодателем. Важно уточнить, что в договоре ставит подпись физическое лицо, а не ФЛП.

Налоговый консультант Михаил Смокович написал в собственном Telegtam-канале, что не возникает никаких противоречий в случае совмещения официальной работы с предпринимательской деятельностью. Такие украинцы одновременно получают зарплату и доходы от ведения бизнеса.

Конечно, работодатель может узнать о наличии статуса ФЛП. Это легко сделать, введя идентификационный код человека в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Тогда руководитель может усомниться, будет ли успевать сотрудник выполнять должностные обязанности. Однако увольнение из-за регистрации собственного дела не является законным решением.

Льгота по ЕСВ

Существует дополнительная льгота для украинцев, которые совмещают работу с предпринимательством. С 1 января 2025 года для представителей бизнеса вернули обязательство регулярно платить единый социальный взнос. Размер составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1 760 грн. Ранее ФЛП могли пользоваться военной льготой и по собственному желанию платить ЕСВ.

Поэтому для многих это стало серьезным ударом по финансам. Но наемным сотрудникам легче, ведь за них взносы делает работодатель из собственного кармана. Таким образом, предпринимателю не нужно дважды платить ЕСВ, он может вполне законно избавиться от финансового обязательства.

Напомним, физические лица-предприниматели на общей системе уплачивают военный сбор по-другому. Они вносят авансовые платежи по завершению календарного квартала до 20 числа следующего месяца. А ФЛП-упрощенцы должны пополнять государственный бюджет в другие сроки.

Также мы писали, что украинцы могут вернуть ошибочно уплаченные налоги и сборы. Для этого надо подать соответствующее заявление в ГНС, пользуясь функционалом Электронного кабинета плательщика. Форма обращения зависит от вида налогового обязательства.