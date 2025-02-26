Максимальные штрафы для ФЛП в марте 2025 – почему наказывают

Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН

У налоговиков есть немало причин оштрафовать ФЛП, так как законодательство содержит много требований и правил, которые предприниматели способны нарушить. За некоторые ошибки грозит серьезное финансовое наказание, сталкиваться с которым никто не хочет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут оштрафовать ФЛП на максимальные суммы в марте 2025 года.

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Большие штрафы для ФЛП

Размеры финансового взыскания зависят от вида нарушения и частоты его совершения в течение года. Потому что в случае повторного привлечения к ответственности за аналогичный поступок сумма штрафа сильно возрастает. Максимальные размеры санкций грозят за серьезные проступки, например, за неоформление наемных сотрудников или работу без РРО.

В марте 2025 года ФЛП ждут такие штрафы за несоблюдение предписаний закона:

отсутствие в магазине/точке продажи безналичного расчёта (POS-терминала) — от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) — 8 000 грн, то есть одна минимальная зарплата по состоянию на 1 января;

несоблюдение требований по трудоустройству — от 8 500 до 34 000 грн;

ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП — от 17 000 до 85 000 грн;

неоформление наемных работников — от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (сумма зависит от частоты совершения нарушения);

недопуск инспектора труда к проверке — 128 000 грн;

выдача фискальных чеков старой формы — 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступит в силу с 1 марта);

отсутствие регистратора расчётных операций — 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Если предприниматель хочет сэкономить на установке РРО или официальном найме сотрудников, то в перспективе может потратить гораздо больше денег на штрафы, чем мог заплатить налогов в государственный бюджет. Поэтому это плохая стратегия — избегать соблюдения требований закона, чтобы сохранить свои деньги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели имеют право вести хозяйственную деятельность и одновременно работать по найму. Получение дохода от бизнеса и официальной работы не запрещается законом. Зато такие ФЛП имеют льготу по уплате единого социального взноса.

Также мы писали, что непредставление налоговой декларации наказывается штрафом в размере 340 грн. Столько же придётся заплатить предпринимателям, которые несвоевременно подали отчётность или включили туда недостоверную информацию.