Максимальные штрафы для ФЛП в марте 2025 – почему наказывают

За что будут наказывать ФЛП в марте 2025 — жестокие наказания
У налоговиков есть немало причин оштрафовать ФЛП, так как законодательство содержит много требований и правил, которые предприниматели способны нарушить. За некоторые ошибки грозит серьезное финансовое наказание, сталкиваться с которым никто не хочет.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут оштрафовать ФЛП на максимальные суммы в марте 2025 года.
Большие штрафы для ФЛП
Размеры финансового взыскания зависят от вида нарушения и частоты его совершения в течение года. Потому что в случае повторного привлечения к ответственности за аналогичный поступок сумма штрафа сильно возрастает. Максимальные размеры санкций грозят за серьезные проступки, например, за неоформление наемных сотрудников или работу без РРО.
В марте 2025 года ФЛП ждут такие штрафы за несоблюдение предписаний закона:
- отсутствие в магазине/точке продажи безналичного расчёта (POS-терминала) — от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;
- игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) — 8 000 грн, то есть одна минимальная зарплата по состоянию на 1 января;
- несоблюдение требований по трудоустройству — от 8 500 до 34 000 грн;
- ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП — от 17 000 до 85 000 грн;
- неоформление наемных работников — от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (сумма зависит от частоты совершения нарушения);
- недопуск инспектора труда к проверке — 128 000 грн;
- выдача фискальных чеков старой формы — 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступит в силу с 1 марта);
- отсутствие регистратора расчётных операций — 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).
Если предприниматель хочет сэкономить на установке РРО или официальном найме сотрудников, то в перспективе может потратить гораздо больше денег на штрафы, чем мог заплатить налогов в государственный бюджет. Поэтому это плохая стратегия — избегать соблюдения требований закона, чтобы сохранить свои деньги.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, физические лица-предприниматели имеют право вести хозяйственную деятельность и одновременно работать по найму. Получение дохода от бизнеса и официальной работы не запрещается законом. Зато такие ФЛП имеют льготу по уплате единого социального взноса.
Также мы писали, что непредставление налоговой декларации наказывается штрафом в размере 340 грн. Столько же придётся заплатить предпринимателям, которые несвоевременно подали отчётность или включили туда недостоверную информацию.
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