Податки і декларації — без чого не обійдуться ФОПи у березні 2025

Документи і калькулятор на столі. Фото: Pexels

Всі фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. У березні 2025 року настануть граничні терміни для ФОПів 1 та 2 груп єдиного податку. Необхідно знати, до чого залишилося буквально кілька днів.

Про це йдеться на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної податкової служби України.

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Крайні дати для ФОП у березні 2025

Згідно з податковим календарем, фізичні особи-підприємці на спрощеній системі мають заплатити військовий збір у розмірі 800 грн до 20 березня. Це стосується представників 1 та 2 групи, які роблять регулярні внески за ставкою 10% від мінімальної заробітної плати. А ФОПи 3 групи повинні зачекати завершення 1 кварталу.

Також до 20 березня необхідно сплатити єдиний податок:

ФОП 1 групи — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ФОП 2 групи — 1 600 грн (20% від мінімальної зарплати).

Військовий збір спільно з єдиним податком можуть не сплачувати окремі категорії підприємців. Зокрема мобілізовані ФОПи, а також бізнес, зареєстрований на території бойових (можливих) дій.

Декларації в березні

Окремо слід згадати про звітність. 20 березня настане крайня дата відправлення податкового розрахунку сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб (ПДФО), а також сум нарахованого єдиного соціального внеску за лютий 2025 року.

Нагадаємо, з 2025 року податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ необхідно подавати щомісяця, а не щоквартально. Міністерство фінансів затвердило нову форму звітності, яку подають до 20 числа. Зміни торкнулися підприємців, які виплачують зарплату фізичним особам.

Нагадаємо, для платників податків оновлять штрафи з 25 березня 2025 року. Йдеться про підприємців, які зобов’язанні покривати податок на прибуток. Їм збільшили штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній до 302 800 грн.

Також ми писали, що за несвоєчасну сплату штрафної санкції на порушника накладають пеню. Але нарахування можна скасувати, якщо закінчився строк давності або доведена відсутність вини зі сторони платника податків.