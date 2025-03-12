Налоги и декларации — без чего не обойдутся ФЛП в марте 2025 года

Документы и калькулятор на столе. Фото: Pexels

Все физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. В марте 2025 года наступят предельные сроки для ФЛП 1-й и 2-й групп единого налога. Необходимо знать, до чего осталось буквально несколько дней.

Об этом говорится на Общедоступном информационно-справочном ресурсе Государственной налоговой службы Украины.

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Крайние даты для ФЛП в марте 2025 года

Согласно налоговому календарю, физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны заплатить военный сбор в размере 800 грн до 20 марта. Это касается представителей 1-й и 2-й группы, которые делают регулярные взносы по ставке 10% от минимальной заработной платы. А ФЛП 3-й группы должны подождать завершения 1-го квартала.

Также до 20 марта необходимо уплатить единый налог:

ФЛП 1-й группы — 302,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

ФЛП 2 -й руппы — 1600 грн (20% от минимальной зарплаты).

Военный сбор совместно с единым налогом могут не платить отдельные категории предпринимателей. В частности, мобилизованные ФЛП, а также бизнес, зарегистрированный на территории боевых (возможных) действий.

Декларации в марте

Отдельно следует упомянуть об отчетности. 20 марта наступит крайняя дата отправки налогового расчета сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц (НДФЛ), а также сумм начисленного единого социального взноса за февраль 2025 года.

С 2025 года налоговый расчет по НДФЛ и ЕСВ необходимо подавать ежемесячно, а не ежеквартально. Министерство финансов утвердило новую форму отчетности, которую подают до 20 числа. Изменения коснулись предпринимателей, которые выплачивают зарплату физическим лицам.

Напомним, для налогоплательщиков обновят штрафы с 25 марта 2025 года. Речь идет о предпринимателях, которые обязаны покрывать налог на прибыль. Им увеличили штраф за неподачу уведомления об участии в международной группе компаний до 302 800 грн.

Также мы писали, что за несвоевременную уплату штрафной санкции на нарушителя накладывают пеню. Но начисление можно отменить, если истёк срок давности или доказано отсутствие вины со стороны налогоплательщика.