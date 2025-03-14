Заявление в налоговую от ФЛП — что надо обязательно сделать до 17 марта

Подача заявления в Электронном кабинете. Фото: zak.tax.gov.ua

Физические лица-предприниматели имеют всего несколько дней до завершения срока подачи заявления на смену группы единого налога. ФЛП могут перейти на другую группу ЕН с нового квартала, но только раз в год. Если не успеть до 17 марта, придется ждать завершения 2 квартала, то есть до июля, дабы изменения вступили в силу.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Сумской области.

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Что нужно сделать ФЛП до 17 марта

Бывают случаи, когда необходимо изменить группу единого налога, оставшись на упрощенной системе. Закон разрешает один переход в год, а соответствующее заявление подается до крайней даты в текущем квартале. Чтобы стать плательщиком другой группы, необходимо обратиться в Государственную налоговую службу до 17 марта включительно. Тогда изменение заработает уже с 1 апреля.

Переход осуществляется в таких случаях:

ФЛП планирует сменить деятельность;

приближается превышение годового лимита дохода;

есть желание уменьшить налоговую нагрузку, если это предусмотрено условиями выбранной группы;

найм сотрудников, численность которых превышает разрешенную;

желание работать с контрагентами, что доступно только представителям 2 и 3 групп;

ФЛП планирует стать плательщиком налога на добавленную стоимость (возможно на 3 группе).

Информационная справка от налоговой. Фото: ГНС

Поэтому причин, почему предпринимателям может понадобиться переход на другую группу единого налога, довольно много. Независимо от основания, заявление подается разными способами. Удобнее всего это сделать в Электронном кабинете плательщика. Также можно лично прийти в территориальное отделение ГНС или воспользоваться услугами почты.

Кстати, 17 марта является крайней датой для избрания упрощенной системы налогообложения. Если ФЛП находится на общей системе, но нуждается в изменениях, то может обратиться в контролирующий орган так же, как в случае с переходом на другую группу.

Налоговики рассматривают заявку в течение двух рабочих дней, после чего регистрируют субъекта плательщиком единого налога или отказывают в переходе, озвучивая причину такого решения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физическим лицам-предпринимателям хотят вернуть добровольную уплату единого социального взноса. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект предлагает обеспечить украинцев военной льготой до завершения особого периода и в течение 12 месяцев после.

Также мы писали, что в Украине изменятся штрафы за неинформирование об участии в международной группе компаний. С 25 марта предприниматели будут платить 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (было 50 ПМ), то есть 302 800 грн, если не подадут уведомление в ГНС.