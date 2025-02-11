Мінімальну зарплату в Україні можуть збільшити — ймовірна дата та сума

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14 вересня 2024 року №12000, мінімальна заробітна плата (МЗП) з 1 січня 2025 року залишатиметься на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум.

Про те, якою може бути мінімальна зарплата українців у 2025 році, зазначається в порівняльній таблиці до законопроєкту №12462 від 03.02.2025.

Читайте також:

Як хочуть підвищити виплати у 2025 році

Згідно зі Законом України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР "Про оплату праці", працівник, який виконав повну місячну норму, має отримувати зарплату не менше 8 000 грн з 1 січня 2025 року. У разі, якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов’язаний провести доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював не повний місяць, оплата проводиться пропорційно фактично відпрацьованим годинам.

Однак, якщо запропонований законопроєкт ухвалять, у 2025 році на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі:

з 1 квітня виплати зростуть — до 9 100 грн (55 грн за годину);

з 1 липня виплати зростуть ще на 1 000 грн — до 10 100 грн (61 грн за годину);

після фінального підвищення 1 жовтня, мінімальна зарплата в Україні становитиме — 11 184 грн (68 грн за годину).

Які ще виплати можуть підвищити у 2025 році

Законопроєкт також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Наразі люди похилого віку не можуть отримувати менше ніж 2 361 грн, але, якщо документ ухвалять, пенсіонери отримуватимуть щонайменше:

з 1 квітня — 3 407 грн;

з 1 липня — 4 808 грн;

з 1 жовтня — 7 056 грн.

Прожитковий мінімум також пропонують підвищувати поетапно:

Для дітей до 6 років: 1 квітня — до 3 627 грн, 1 липня — до 5 110 грн та 1 жовтня — до 7 533 грн Для дітей від 6 до 18 років: 1 квітня — до 4 571 грн, 1 липня — до 6 451 грн та 1 жовтня — 9 467 грн. Для працездатного населення: 1 квітня — до 5 400 грн, 1 липня — до 7 620 грн та 1 жовтня — до 11 184 грн.

Якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроєкт, в Україні відбудеться відчутне підвищення мінімальних зарплат та пенсій. Однак все залежить від того, яке рішення ухвалить влада.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата в Україні становить лише 32,7% від середньої по країні, у той час як у Європейському Союзі цей показник сягає 60%. Це створює важкі умови для працівників бюджетної сфери.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року в Україні збільшуються вимоги до кількості років страхового стажу для отримання пенсії в 60 років. Однак не всі громадяни, котрі досягли пенсійного віку, здатні задовольнити ці вимоги. Якщо в особи стаж менший за 15 років, то замість звичайної пенсії вона буде отримувати державну соціальну допомогу за віком.