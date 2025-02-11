Минимальную зарплату в Украине могут увеличить — вероятная дата и сумма

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" от 14 сентября 2024 года №12000, минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года будет оставаться на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают пересмотреть минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум.

О том, какой может быть минимальная зарплата украинцев в 2025 году, отмечается в сравнительной таблице к законопроекту №12462 от 03.02.2025.

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Как хотят повысить выплаты в 2025 году

Согласно Закону Украины от 24 марта 1995 года №108/95-ВР "Об оплате труда", работник, который выполнил полную месячную норму, должен получать зарплату не менее 8 000 грн с 1 января 2025 года. В случае, если выплата ниже установленного уровня, работодатель обязан провести доплату до минимальной зарплаты. Если же работник отработал не полный месяц, оплата производится пропорционально фактически отработанным часам.

Однако, если предложенный закон примут, в 2025 году украинцев будет ждать поэтапное повышение минимальной зарплаты и других выплат. Согласно документу, минималку могут пересматривать трижды:

с 1 апреля выплаты вырастут — до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля выплаты вырастут еще на 1 000 грн — до 10 100 грн (61 грн в час);

после финального повышения 1 октября, минимальная зарплата в Украине составит — 11 184 грн (68 грн в час).

Какие еще выплаты могут повысить в 2025 году

Законопроект также предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий. Сейчас пожилые люди не могут получать меньше чем 2 361 грн, но, если документ примут, пенсионеры будут получать минимум:

с 1 апреля — 3 407 грн;

с 1 июля — 4 808 грн;

с 1 октября — 7 056 грн.

Прожиточный минимум также предлагают повышать поэтапно:

Для детей до 6 лет: 1 апреля — до 3 627 грн, 1 июля — до 5 110 грн и 1 октября — до 7 533 грн Для детей от 6 до 18 лет: 1 апреля — до 4 571 грн, 1 июля — до 6 451 грн и 1 октября — 9 467 грн. Для трудоспособного населения: 1 апреля — до 5 400 грн, 1 июля — до 7 620 грн и 1 октября — до 11 184 грн.

Если Верховная Рада примет новый законопроект, в Украине произойдет ощутимое повышение минимальных зарплат и пенсий. Однако все зависит от того, какое решение примет власть.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата в Украине составляет лишь 32,7% от средней по стране, в то время как в Европейском Союзе этот показатель достигает 60%. Это создает тяжелые условия для работников бюджетной сферы.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2025 года в Украине увеличиваются требования к количеству лет страхового стажа для получения пенсии в 60 лет. Однако не все граждане, достигшие пенсионного возраста, способны удовлетворить эти требования. Если у человека стаж меньше 15 лет, то вместо обычной пенсии он будет получать государственную социальную помощь по возрасту.