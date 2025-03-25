Від цієї купюри євро давно відмовилися в ЄС — що не так з номіналом

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Європейський центральний банк (ЄЦБ) давно відмовився від друку одного великого номіналу. Купюри залишилися в обігу, оскільки їх продовжують зберігати звичайні громадяни як валютні заощадження. Не виключено, що в майбутньому з обміном або продажем євро можуть виникнути проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від якого номіналу вже відмовилися в Європі та чому.

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Який номінал євро більше не друкують

На офіційному сайті ЄЦБ йдеться, що в серії банкнот "Європа" відмовилися від номіналу 500 євро. Його виключили з процесу виробництва через побоювання, що купюри можуть сприяти незаконній діяльності, зокрема шахрайським діям, пов’язаним із підробкою готівки. Рішення не вплинуло на законність номіналу як платіжного засобу.

"З огляду на міжнародну роль євро та широку довіру до його банкнот, 500 євро залишатимуться законним платіжним інструментом і будуть використовуватися як засіб платежу та збереження вартості", — написали на сайті Європейського центрального банку.

Станом на 2025 рік в обігу перебувають:

5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро випуску 2002 року;

5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро випуску 2013-2018 років.

Тобто номінал не знецінився, як могли подумати українці. Іноземні гроші навіть у 2025 році можливо обміняти у фінансових установах. Але не виключено, що в банку запитають джерело походження купюр, враховуючи давність емісії.

Рекомендується не зберігати свої заощадження в номіналі 500 євро. По-перше, існує ризик затримок з обміном через перевірки готівкової валюти. По-друге, є велика ймовірність використання фальсифікованих банкнот, особливо якщо ви купували євро на чорному ринку.

Найкраще зупинитися на середніх номіналах (50 і 100 євро), вони ідеально підходять для розрахунків за кордоном і на території України. Пріоритет варто віддавати купюрам нового зразка, бо нерідкими стали випадки встановлення подвійних курсів обміну чи додаткової комісії для готівки давніх років емісії.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати іноземну валюту, відправивши на дослідження в Національний банк. Якщо за результатами перевірки долари чи євро визнають фальшивими, то відшкодування номінальної вартості не передбачено.

Також ми писали, що за виготовлення, зберігання і використання фальшивих банкнот українців можуть посадити у в’язницю. Згідно з Кримінальним кодексом, покарання передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 12 років залежно від обставин справи.