От этой купюры евро давно отказались в ЕС — что не так с номиналом

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Европейский центральный банк (ЕЦБ) давно отказался от печати одного крупного номинала. Купюры остались в обращении, поскольку их продолжают хранить обычные граждане как валютные сбережения. Не исключено, что в будущем с обменом или продажей евро могут возникнуть проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от какого номинала уже отказались в Европе и почему.

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На официальном сайте ЕЦБ говорится, что в серии банкнот "Европа" отказались от номинала 500 евро. Его исключили из процесса производства из-за опасений, что купюры могут способствовать незаконной деятельности, в частности мошенническим действиям, связанным с подделкой наличных. Решение не повлияло на законность номинала как платежного средства.

"Учитывая международную роль евро и широкое доверие к его банкнотам, 500 евро будут оставаться законным платежным инструментом и использоваться как средство платежа и сохранения стоимости", — написали на сайте Европейского центрального банка.

По состоянию на 2025 год в обращении находятся:

5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2002 года;

5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2013-2018 годов.

То есть номинал не обесценился, как могли подумать украинцы. Иностранные деньги даже в 2025 году возможно обменять в финансовых учреждениях. Но не исключено, что в банке спросят источник происхождения купюр, учитывая давность эмиссии.

Рекомендуется не хранить свои сбережения в номинале 500 евро. Во-первых, существует риск задержек с обменом из-за проверки наличной валюты. Во-вторых, есть большая вероятность использования фальсифицированных банкнот, особенно если вы покупали евро на черном рынке.

Лучше всего остановиться на средних номиналах (50 и 100 евро), они идеально подходят для расчетов за границей и на территории Украины. Приоритет стоит отдавать купюрам нового образца, ведь нередкими стали случаи установления двойных курсов обмена или дополнительной комиссии для налички давних лет эмиссии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут конфисковать иностранную валюту, отправив на исследование в Национальный банк. Если по результатам проверки доллары или евро признают фальшивыми, то возмещение номинальной стоимости не предусмотрено.

Также мы писали, что за изготовление, хранение и использование фальшивых банкнот украинцев могут посадить в тюрьму. Согласно Уголовному кодексу, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет в зависимости от обстоятельств дела.