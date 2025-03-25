От этой купюры евро давно отказались в ЕС — что не так с номиналом

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить
Европейский центральный банк (ЕЦБ) давно отказался от печати одного крупного номинала. Купюры остались в обращении, поскольку их продолжают хранить обычные граждане как валютные сбережения. Не исключено, что в будущем с обменом или продажей евро могут возникнуть проблемы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, от какого номинала уже отказались в Европе и почему.
Какой номинал евро больше не печатают
На официальном сайте ЕЦБ говорится, что в серии банкнот "Европа" отказались от номинала 500 евро. Его исключили из процесса производства из-за опасений, что купюры могут способствовать незаконной деятельности, в частности мошенническим действиям, связанным с подделкой наличных. Решение не повлияло на законность номинала как платежного средства.
"Учитывая международную роль евро и широкое доверие к его банкнотам, 500 евро будут оставаться законным платежным инструментом и использоваться как средство платежа и сохранения стоимости", — написали на сайте Европейского центрального банка.
По состоянию на 2025 год в обращении находятся:
- 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2002 года;
- 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро выпуска 2013-2018 годов.
То есть номинал не обесценился, как могли подумать украинцы. Иностранные деньги даже в 2025 году возможно обменять в финансовых учреждениях. Но не исключено, что в банке спросят источник происхождения купюр, учитывая давность эмиссии.
Рекомендуется не хранить свои сбережения в номинале 500 евро. Во-первых, существует риск задержек с обменом из-за проверки наличной валюты. Во-вторых, есть большая вероятность использования фальсифицированных банкнот, особенно если вы покупали евро на черном рынке.
Лучше всего остановиться на средних номиналах (50 и 100 евро), они идеально подходят для расчетов за границей и на территории Украины. Приоритет стоит отдавать купюрам нового образца, ведь нередкими стали случаи установления двойных курсов обмена или дополнительной комиссии для налички давних лет эмиссии.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в украинцев могут конфисковать иностранную валюту, отправив на исследование в Национальный банк. Если по результатам проверки доллары или евро признают фальшивыми, то возмещение номинальной стоимости не предусмотрено.
Также мы писали, что за изготовление, хранение и использование фальшивых банкнот украинцев могут посадить в тюрьму. Согласно Уголовному кодексу, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет в зависимости от обстоятельств дела.
Читайте Новини.LIVE!