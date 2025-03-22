Обмін валюти, конфіскація і курс — що треба знати про долари і євро у квітні

Вивіска обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Зберігаючи готівкову валюту, слід знати про потенційні проблеми, які можуть виникнути. Власників купюр доларів і євро можуть оштрафувати чи навіть посадити у в’язницю. В деяких випадках гроші конфіскують, а вартість не відшкодують.

Сайт Новини.LIVE відповідає на п’ять запитань про іноземну валюту, які хвилюють більшість українців.

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1. Чому долари і євро вилучають без компенсації

Якщо під час обміну іноземної валюти у працівника банку чи фінансової установи виникнуть сумніви щодо справжності або платіжності купюр, їх конфіскують для перевірки. Валюту відправляють в уповноважений підрозділ Національного банку на безплатне дослідження.

У випадку виявлення підробки всю готівку віддають в поліцію для проведення розслідування. А власнику ніяк не компенсують втрату доларів чи євро. Якщо ж банкноти справжні, то НБУ повинен нарахувати відповідну суму коштів для відшкодування клієнту.

2. Чому за валюту можуть ув’язнити

Українцям загрожує реальний тюремний строк за експлуатацію фальшивих доларів/євро. Незаконними вважають такі дії:

виготовлення;

зберігання;

купівлю;

перевезення;

пересилання;

збут.

Згідно зі статтею 199 Кримінального кодексу, покаранням за свідоме використання підробки є позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Якщо порушити закон повторно, загрожує ув’язнення на 5-10 років з конфіскацією майна. Вирок посилиться до 8-12 років позбавлення волі у разі обчислення суми в особливо великому розмірі.

3. Яких доларів краще позбутися українцям

Деякі недобросовісні обмінники можуть відмовляти в купівлі доларів давніх років емісії. Були непоодинокі випадки встановлення подвійних курсів чи додаткової комісії для купюр 1996-го, 2003-го, 2006-го та інших років випуску.

"До Комітету надійшли звернення громадян, які скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар. Аферисти знову прокинулися та заробляють маржу собі в кишені. Правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", — написав у Telegram голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Ця проблема існує в Україні давно, і хоча НБУ намагається з нею боротися шляхом великих штрафів та анулювання ліцензії, установи продовжують неправомірну діяльність. Тож українцям варто якомога швидше продати старі долари чи замінити купюри на новіші, аби не ризикувати в майбутньому.

4. Які євро не варто купувати українцям

З номіналами євро також не все гладко. Європейський центральний банк давно відмовився від друку 500 євро через велику кількість підробок. І хоча номінал залишається дійсним платіжним засобом, з його використанням можуть виникнути проблеми.

Краще ніколи не купувати 500 євро на чорному ринку, бо ризик натрапити на фальшивку дуже високий. Таку готівку не вдасться здати в обмінник, оскільки її конфіскують без виплати відшкодування. Тож результат один — втрата власних коштів.

Не виключено, що згодом подібний результат очікує на 200 євро. Протягом наступних кількох років ЄС планує повністю оновити дизайн валюти. І водночас розглядає варіант відмови від друку великого номіналу. Найкращим варіантом буде зберігати заощадження банкнотами у 50 і 100 євро.

5. Чи повернеться фіксований курс долара

В Національному банку України дали ексклюзивний коментар редакції Новини.LIVE щодо можливості повернення фіксованого режиму курсоутворення. Від нього відмовилися у жовтні 2023 року, але відтоді американська валюта значно подорожчала.

Рекорд зафіксували у січні 2025 року — 42,28 грн/дол. А півтора року до цього офіційний курс перебував на рівні 36,56 грн/дол.

Проте в НБУ наразі не розглядають питання відмови від режиму керованої гнучкості, за якого показники визначаються операціями на міжбанківському ринку. Бо жорсткі валютні обмеження з часом накопичують дисбаланси і призводять до серйозних проблем.

"Те, що курс з жовтня 2023 року визначається ситуацією в економіці, дозволяє уникати накопичення дисбалансів, які створювали загрозу розгортання валютної кризи. Курс поволі відновлює свою роль поглинача шоків", — відповіли в НБУ на запит Новини.LIVE.

В регуляторі вважають короткотривалі коливання в обидва боки найкращим рішенням для валютного ринку України. Динаміка дозволяє посилювати стійкість, мінімізуючи різницю між готівковим та офіційним курсом долара.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фінансист Андрій Шевчишин спрогнозував завершення низхідної тенденції на валютному ринку України найближчим часом. На його думку, офіційний курс долара скоро почне підніматися, а період невеликого посилення гривні завершиться.

Також ми писали, чи вдасться українцям обміняти долари зі спеціальним символом біля серійного номера. Якщо на купюрі надрукована зірочка, не варто хвилюватися про її продаж — символ жодним чином не впливає на номінальну вартість банкноти.